L'euro sur la défensive, Theresa May souhaite renégocier avec Bruxelles

Paris (awp/afp) - L'euro perdait du terrain mardi face aux principales monnaies, au lendemain de l'annonce de la Première ministre britannique Theresa May, qui veut retourner à Bruxelles pour négocier de nouveau l'accord sur le Brexit.

Vers 08H00 GMT (09H00 HEC), l'euro reculait face au dollar à 1,1352 dollar pour un euro contre 1,1365 lundi soir, et se stabilisait face à la livre sterling à 88,24 pence pour un euro, contre 88,15 lundi à 22H00 GMT.

La livre perdait également du terrain face au billet vert, à 1,2866 dollar contre 1,2892 lundi à 22H00 GMT, au lendemain d'une fermeture des marchés américains à l'occasion de la journée de Martin Luther King Jr.

À dix semaines seulement de la sortie prévue de l'Union européenne, le 29 mars, la dirigeante conservatrice doit trouver une voie pour éviter au Royaume-Uni une rupture sans accord, synonyme de risques de pénuries, d'embouteillages monstres aux abords des ports et d'effondrement de la livre.

"La possibilité d'un report de la date du Brexit est relativement forte", explique une note de Mizuho Securities, même si Theresa May refuse cette option pour le moment.

Outre le Brexit, les investisseurs continuent de surveiller le "shutdown" aux États-Unis -- blocage budgétaire des services fédéraux qui a débuté le 22 décembre et pourrait commencer à peser sur la croissance du pays, et donc sur le dollar.

"Les investisseurs anticipent également de possibles retards des discussions commerciales entre les États-Unis et le Japon, et entre les États-Unis et la Chine à cause du +shutdown+ américain", selon les analystes de Mizuho.

De son côté la Banque du Japon (BoJ), qui se réunit jusqu'à mercredi, devrait revoir à la baisse ses perspectives d'inflation en tenant compte de la baisse des prix du pétrole au dernier trimestre, ont ajouté les analystes. "Mais sa politique monétaire devrait rester inchangée, et son impact sur le marché limité."

"La Banque centrale européenne (BCE) devrait également maintenir ses taux. Mais le marché est attentif aux risques qui pèsent sur l'Europe et à leurs conséquences sur les hausses de taux qui pourraient commencer cet été, ou plus tard", ont complété les analystes de Mizuho.

Vers 08H00 GMT mardi, le dollar baissait face au yen, à 109,35 yens pour un dollar contre 109,67 lundi à 22H00 GMT, tout comme l'euro, à 124,14 yens pour un euro contre 124,64 lundi.

Parmi les autres devises, le franc suisse montait face à l'euro, à 1,1322 franc suisse pour un euro contre 1,1335 lundi, et restait stable face au dollar, à 0,9973 franc suisse pour un billet vert contre 0,9972 lundi soir.

La monnaie chinoise évoluait à 6,8042 yuans pour un dollar vers 8H00 GMT, contre 6,7980 en clôture lundi.

L'once d'or valait 1279,20 dollars, contre 1275,90 lundi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3516,34 dollars, contre 3521,03 lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi ------------------------------------ 08H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1352 1,1365 EUR/JPY 124,14 124,64 EUR/CHF 1,1322 1,1335 EUR/GBP 0,8824 0,8815 USD/JPY 109,35 109,67 USD/CHF 0,9973 0,9972 GBP/USD 1,2866 1,2892

afp/ol