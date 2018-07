L'euro, surveillant la rencontre Trump-Juncker, monte face au dollar

New York (awp/afp) - L'euro montait un peu mercredi face au dollar dans un marché surveillant une rencontre entre le président américain et le chef de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker sur fond de guerre commerciale et à la veille d'une réunion de la BCE.

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait pour 1,1700 dollar, contre 1,1687 dollar mardi vers 21H00 GMT.

La devise européenne baissait face à la monnaie nipponne à 129,68 yens contre 129,93 yens mardi soir.

Le dollar était en retrait face au yen à 110,83 yens contre 111,20 yens mardi soir.

"Les cours font du va-et-vient au gré des informations de presse qui se sont multipliées ces dernières heures", a commenté Erik Nelson de Wells Fargo.

Le Washington Post a affirmé mercredi que Donald Trump souhaiterait imposer dès cette année des taxes punitives de 25% sur l'équivalent de 200 milliards de dollars de véhicules fabriqués à l'étranger.

Pour tenter de peser davantage dans les décisions de guerre commerciale, le Congrès a présenté de son côté mercredi un projet de loi visant à retarder l'imposition de ces potentielles taxes douanières sur l'automobile en exigeant d'abord un examen approfondi par une commission indépendante.

Dans ce contexte, les marchés surveillaient la visite du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker à la Maison Blanche, où peu d'éléments de la négociation entre les deux hommes n'ont pour le moment filtré.

Lors d'une prise de parole dans le Bureau ovale, M. Juncker a tenu à souligner que les Etats-Unis et l'UE étaient des "partenaires proches", des "alliés", pas des "ennemis" après avoir indiqué un peu plus tôt mercredi qu'il n'était "pas excessivement optimiste" sur l'issue de cette rencontre.

Dernièrement, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'imposer des droits de douane sur les importations de voitures européennes, ce qui inquiète particulièrement l'Allemagne où ce secteur-clé emploie quelque 800.000 personnes.

Autre moment fort de la semaine, qui aura lieu jeudi, la réunion de politique monétaire de la BCE.

L'institution devrait afficher un optimisme mesuré sur la conjoncture, sans dévier du retrait prévu de ses vastes mesures de soutien à l'économie.

Selon Naeem Aslam de Think Markets, les cambistes resteront tout de même attentifs à la perception qu'a le président Mario Draghi de la croissance européenne, qui accuse quelques signes de fatigue.

"Si M. Draghi envoie le message qu'il est à l'aise avec le taux de croissance actuel, cela pourrait être considéré comme une position ferme et l'euro pourrait en profiter", a souligné M. Aslam.

La veille, l'indice PMI de la zone euro, qui mesure la croissance de l'activité a été un peu moins bon que prévu.

En revanche, le moral des entrepreneurs allemands en juillet, publié mercredi, s'est affiché légèrement au-dessus des attentes, à 101,7 contre 101,5. Il est resté quasiment stable par rapport à juin (101,8).

Vers 19H00 GMT, l'once d'or valait 1.232,10 dollars, contre 1.224,55 dollars mardi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7697 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,7928 yuans pour un dollar mardi.

Le bitcoin s'échangeait pour 8.101,83 dollars, contre 8.227,05 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1700 1,1687

EUR/JPY 129,68 129,93

EUR/CHF 1,1613 1,1613

EUR/GBP 0,8882 0,8890

USD/JPY 110,83 111,20

USD/CHF 0,9924 0,9936

GBP/USD 1,3177 1,3145

bur-alb/jum/pb