L'euro touche un plus haut en trois mois face au dollar avant de se stabiliser

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait vendredi face à un dollar affaibli après avoir touché un plus haut depuis trois mois un peu plus tôt dans la séance.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1791 dollar contre 1,1777 dollar jeudi à 21H00 GMT et 1,1673 dollar mercredi soir. Vers 07H15 GMT, il a touché un plus haut depuis mi-juin, à 1,1803 dollar.

La monnaie unique gagnait du terrain face au yen à 132,87 yens contre 132,48 yens jeudi soir. Vers 07H00 GMT, elle est montée à 133,13 yens, un sommet depuis fin avril.

Le billet vert progressait aussi face à la devise nippone à 112,69 yens, après avoir atteint vers 06H50 GMT, 112,87 yens, un plus haut depuis deux mois. Jeudi soir, un dollar équivalait à 112,49 yens.

Le dollar continuait vendredi de pâtir de la reprise espérée des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

La nouvelle salve de taxes douanières que se sont infligés les deux pays lundi et mardi a paradoxalement, par son degré moins sévère que redouté, rassuré les marchés qui ont délaissé le dollar pour des actifs plus risqués, ont souligné plusieurs analystes.

"Il y a également des spéculations sur le fait que la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait éviter d'augmenter ses taux une quatrième fois cette année après la hausse prévue la semaine prochaine", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Un relèvement des taux directeurs américains rend le dollar plus rémunérateur et donc en théorie plus attractif pour les cambistes.

Mais "le marché a maintenant pleinement intégré le cycle de hausse des taux dans les cours", ont ajouté les analystes de Commerzbank pour qui le billet vert pourrait avoir du mal à trouver du soutien dans les futures décisions de la Fed.

De son côté, la livre britannique perdait du terrain face à l'euro et au dollar après avoir grimpé jeudi et touché des plus hauts depuis deux mois.

Jeudi, à l'occasion du sommet informel à Salzbourg en Autriche, les dirigeants européens ont accru la pression sur la Première ministre Theresa May, l'appelant à revoir sa copie pour finaliser les négociations du Brexit, entrées dans la dernière ligne droite.

Ce sommet "a échoué à aboutir à un résultat positif et le rebond de la livre pourrait s'effondrer comme un château de cartes si les marchés commencent à reprendre en compte l'hypothèse d'un Brexit dur" sans accord, a souligné Jameel Ahmad, analyste pour FXTM.

Vers 09H00 GMT, l'euro valait 89,23 pence contre 88,76 pence jeudi soir. La devise britannique s'échangeait à 1,3215 dollar contre 1,3265 dollar jeudi à 21H00 GMT.

A la même heure, l'once d'or valait 1.208,55 dollars, contre 1.207,20 dollars la veille.

La monnaie chinoise valait 6,8396 yuans pour un dollar, contre 6,8468 yuans jeudi à 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.692,90 dollars, contre 6.377,21 dollars jeudi vers 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

EUR/USD 1,1791 1,1777

EUR/JPY 132,87 132,48

EUR/CHF 1,1269 1,1293

EUR/GBP 0,8923 0,8876

USD/JPY 112,69 112,49

USD/CHF 0,9557 0,9590

GBP/USD 1,3215 1,3265

