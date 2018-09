L'euro toujours en légère hausse face au dollar en attendant la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro montait encore un peu mardi face au dollar sans atteindre le plus haut depuis trois mois et demi touché la veille, alors que tous les regards sont tournés vers la Réserve fédérale américaine.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1762 dollar, contre 1,1748 dollar lundi vers 21H00 GMT. Lundi, l'euro était monté jusqu'à 1,1815 dollar, un niveau inédit depuis mi-juin.

Les investisseurs "attendent surtout les éclairages des banquiers centraux" et quelques indicateurs américains, ont expliqué les analystes de Saxo Banque alors que l'annonce de la dernière décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) est prévue mercredi.

Les observateurs tablent presque unanimement sur un relèvement des taux directeurs qui devraient atteindre entre 2% et 2,25% pour la première fois après dix ans de politique monétaire accommodante. Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Mais la décision est tellement attendue que l'évolution du dollar dépendra de la teneur du message délivré par l'institution, selon Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

"Les bonnes conditions sur le marché du travail et la performance des actions boursières suggèrent que la Fed n'a pas de raison de se montrer prudente mais l'incertitude liée à la guerre commerciale et les poches de faiblesse du marché domestique pourraient forcer Jerome Powell (le président de la Fed) à lever le pied", a-t-il expliqué.

Les Etats-Unis et la Chine s'enlisent en effet dans la guerre commerciale alors que de nouveaux droits de douane américains de 10% sur des biens chinois représentant 200 milliards de dollars d'importations annuelles sont entrés en vigueur lundi.

En réaction, le vice-ministre chinois du commerce, Wang Shouwen, a jugé mardi impossible de poursuivre les négociations commerciales avec les Etats-Unis en ayant "le couteau sous la gorge".

De son côté, l'euro restait stable face au dollar après avoir été temporairement dopé la veille par les déclarations du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui a évoqué une "reprise relativement vigoureuse de l'inflation sous-jacente", à l'occasion d'une audition devant le Parlement européen.

Ces propos alimentent l'idée que la BCE fait preuve d'une certaine sérénité face aux risques croissants pesant sur la conjoncture en zone euro.

Plusieurs observateurs ont toutefois suggéré que la réaction des marchés était injustifiée, comme les analystes de Commerzbank qui ont jugé que "certains entendent juste ce qu'ils veulent entendre".

"Quel dommage que M. Draghi ne fasse pas référence à la tendance actuelle de l'inflation mais seulement aux hypothèses sur lesquelles sont basées les prévisions à long terme de la BCE", ont-ils ajouté.

"C'est le premier commentaire +hawkish+ (de fermeté, ndlr) de Mario Draghi depuis très longtemps et il pourrait faire date", a néanmoins estimé John Plassard, de Mirabaud Securities.

Vers 09H00 GMT, l'euro progressait face à la devise nippone à 132,76 yens pour un euro contre 132,52 yens lundi soir.

Le dollar se stabilisait face au yen à 112,86 yens contre 112,80 yens lundi soir.

L'once d'or valait 1.200,23 dollars, contre 1.199,09 dollars lundi soir.

Après un jour férié lundi en Chine, la monnaie nationale a repris sa cotation et s'échangeait à 6,8790 yuans pour un dollar, contre 6,8571 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.405,06 dollars, contre 6.626,29 dollars selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1762 1,1748

EUR/JPY 132,76 132,52

EUR/CHF 1,1368 1,1329

EUR/GBP 0,8947 0,8954

USD/JPY 112,86 112,80

USD/CHF 0,9665 0,9643

GBP/USD 1,3147 1,3120

