La livre britannique hésite avant un vote sur le Brexit

New York (awp/afp) - La livre britannique a atteint lundi un plus haut en sept semaines face au dollar avant d'effacer une partie de ses gains alors que la Première ministre britannique a mis en garde les députés à la veille d'une journée cruciale pour le Brexit.

Vers 20H00 GMT, la livre sterling montait un peu face à l'euro, à 89,10 pence pour un euro contre 89,31 vendredi soir, et avançait face au dollar, à 1,2870 dollar pour une livre contre 1,2844 dollar vendredi.

L'euro, de son côté, se stabilisait face au billet vert, à 1,1467 dollar contre 1,1469 vendredi à 22H00 GMT.

Theresa May a devant le Parlement mis en garde les députés contre les conséquences imprévisibles qu'aurait un rejet mardi de l'accord de Brexit qu'elle a conclu avec l'UE.

Face à l'hostilité envers ce texte des députés qui exigent une alternative, Mme May a affirmé que la date prévue du Brexit le 29 mars ne devrait pas être reportée, sans toutefois l'exclure complètement.

"Ce discours n'a pas réellement eu d'impact sur les marchés", a toutefois observé Erik Nelson de Wells Fargo.

La livre avait été fortement dynamisée un peu plus tôt en séance après que Downing Street a publié une lettre signée par le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, censée apporter de nouvelles assurances, notamment sur une des dispositions les plus controversées de l'accord: le "backstop" irlandais.

Cette option de dernier recours, décriée par les Brexiters, doit éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord en maintenant le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE si aucune autre solution n'est trouvée à l'issue de la période de transition pendant laquelle sera discutée la future relation commerciale.

Ce coup de pouce des dirigeants de l'UE à la Première ministre, Theresa May, apparaît comme un ultime effort pour tenter de convaincre les députés britanniques de voter mardi l'accord de Brexit, menacé d'un rejet aux conséquences imprévisibles.

La livre britannique a atteint vers 11H55 GMT un plus haut en sept semaines face au dollar, à 1,2879 dollar, avant d'effacer ses gains. Face à l'euro, la livre est montée vers 16H00 GMT à un plus haut depuis début décembre, à 88,75 pence pour un euro.

L'euro, de son côté, a perdu brièvement du terrain face au dollar après la publication des chiffres sur la production industrielle dans la zone euro, qui a reculé de 1,7% en novembre par rapport à octobre.

Sur le front des indicateurs, les marchés ont également suivi l'excédent commercial chinois, qui, pour la deuxième année consécutive, a baissé en 2018, menaçant un peu plus l'économie mondiale, alors que dans le même temps le déséquilibre se creusait avec les seuls Etats-Unis.

Dans ce contexte le dollar a fini en hausse face à la monnaie chinoise, à 6,7681 yuans pour un billet vert contre 6,7630 yuans vendredi.

Lundi, à 20H00 GMT, le billet vert reculait face à la devise japonaise, à 108,24 yens contre 108,48 pour un dollar vendredi, tout comme l'euro face à la devise nippone, à 124,12 yens pour un euro contre 124,44 yens avant le week-end.

Le franc suisse progressait face à l'euro (1,1253 franc suisse pour un euro contre 1,1284 vendredi) et face au dollar (0,9813 franc pour un dollar contre 0,9835 avant le week-end).

L'once d'or s'échangeait pour 1.292,14 dollars, contre 1.287,50 vendredi.

Enfin, le bitcoin valait 3.678,15 dollars, contre 3.649,21 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1467 1,1469

EUR/JPY 124,12 124,44

EUR/CHF 1,1253 1,1284

EUR/GBP 0,8910 0,8931

USD/JPY 108,24 108,48

USD/CHF 0,9813 0,9835

GBP/USD 1,2870 1,2844

afp/rp