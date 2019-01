La livre britannique monte légèrement après l'échec d'une motion de censure

New York (awp/afp) - La livre britannique montait légèrement face au dollar et à l'euro mercredi, quelques minutes après l'échec d'une motion de censure visant à renverser la Première ministre Theresa May, au lendemain du rejet par les députés de l'accord négocié sur le Brexit.

A 19H45 GMT (20H45 à Paris), la livre sterling s'échangeait à 88,55 pence pour un euro, contre 88,75 pence mardi à 22h00 GMT.

Face à la monnaie américaine, la livre valait 1,2879 dollar contre 1,2861 dollar mardi soir.

L'euro, de son côté, baissait face au billet vert, à 1,1404 dollar contre 1,1413 la veille.

La cheffe du gouvernement britannique a survécu de justesse au vote d'une motion de censure à l'initiative de l'opposition travailliste menée par Jeremy Corbyn, un scrutin dont l'issue était toutefois largement anticipée.

Ce vote est survenu au lendemain du rejet massif mardi par le Parlement de l'accord de Brexit négocié par Mme May avec Bruxelles, à seulement deux mois et demi de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'UE.

"La livre a profité d'une légère satisfaction des investisseurs après le vote" de la motion mercredi, a commenté Greg Anderson de BMO.

Malgré cette petite victoire de Theresa May, ils demeurent toutefois dans "l'obscurité", ont affirmé les analystes de Wells Fargo.

Mme May "a trois jours pour retourner au Parlement avec un nouveau plan (...) Mais trouver une solution qui conviendra aux députés britanniques et aux dirigeants européens est plus compliqué que jamais", ont-ils ajouté.

La dirigeante britannique a annoncé à l'issue du scrutin qu'elle allait rencontrer dès mercredi soir les dirigeants de l'opposition, assurant aborder ces rencontres dans un "esprit constructif" et appelant ses opposants politiques à faire de même.

Elle pourrait tenter de retourner négocier avec les dirigeants de l'UE, mais ceux-ci ont jusqu'à présent répété que l'accord conclu en novembre après 17 mois de difficiles négociations était le seul sur la table.

"Le scénario le plus probable est que les Britanniques obtiendront un délai de trois à six mois pour préparer leur sortie", a commenté M. Anderson, soit après la date prévue du 29 mars 2019, le spécialiste écartant toutefois l'hypothèse d'un second référendum.

"Les marchés pourront supporter" un report de la sortie, a-t-ajouté.

Au plan politique, la chancelière allemande Angela Merkel a affirmé qu'il y a "encore le temps de négocier", appelant Theresa May à faire des propositions.

La ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a rappelé pour sa part mercredi qu'un report de la date du Brexit, le 29 mars, était "juridiquement et techniquement possible".

"Jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé", a toutefois averti mercredi le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, devant les eurodéputés à Strasbourg.

Parmi les autres devises, vers 19H45 GMT, le dollar progressait face au yen, à 108,95 yens pour un dollar contre 108,68 mardi à 22H00 GMT, et l'euro montait face à la devise nippone, à 124,24 yens pour un euro contre 124,03 yens mardi à 22H00 GMT.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1292 franc suisse pour un euro contre 1,1273 mardi, comme face au dollar, à 0,9902 franc suisse pour un billet vert, contre 0,9878 mardi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7568 yuans pour un dollar contre 6,7610 mardi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.292,89 dollars contre 1.289,49 mardi soir.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.588,83 dollars contre 3.568,48 mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

------------------------------------

19H45 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1404 1,1413

EUR/JPY 124,24 124,03

EUR/CHF 1,1292 1,1273

EUR/GBP 0,8855 0,8875

USD/JPY 108,95 108,68

USD/CHF 0,9902 0,9878

GBP/USD 1,2879 1,2861

