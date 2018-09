La livre britannique plombée par le Brexit face à l'euro et au dollar

New York (awp/afp) - La livre britannique a été nettement affectée vendredi, face à l'euro et au dollar, par les derniers rebondissements sur le Brexit, la Première ministre britannique jugeant que les négociations avec l'Union européenne étaient "dans une impasse"

Vers 19H00 GMT, la livre britannique valait 1,3076 dollar contre 1,3265 la veille à 21H00 GMT et l'euro s'échangeait à 89,83 pence contre 88,76 jeudi soir.

La monnaie unique reculait de son côté à 1,1747 dollar pour un euro contre 1,1777 dollar jeudi à 21H00 GMT. Elle est toutefois montée en cours de séance jusqu'à 1,1803 dollar, son plus haut niveau depuis juin.

"Le Brexit est resté sur le devant de la scène toute la semaine, la livre britannique évoluant au gré des gros titres", a constaté Fawad Razaqzada de Forex.com.

Mais après avoir bénéficié pendant plusieurs jours de l'espoir de voir les négociations entre Londres et Bruxelles aboutir prochainement, la monnaie britannique a été touché de plein fouet vendredi par des propos de Theresa May, qui a jugé "inacceptable" le rejet de ses propositions par les dirigeants européens lors du sommet informel de Salzbourg, en Autriche.

"Nous sommes dans une impasse", a déploré la dirigeante britannique dans une allocution télévisée.

Si la situation est "changeante et dynamique", ce discours "augmente clairement l'éventualité d'une sortie sans accord", a estimé Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

La monnaie européenne, de son côté, a reculé face au dollar après la parution d'une statistique, l'indice PMI du cabinet Markit, montrant que la croissance de l'activité privée en zone euro avait légèrement ralenti en septembre.

Cet indicateur "a dessiné une image légèrement plus morose, particulièrement pour le secteur manufacturier où les conflits commerciaux, le Brexit et la baisse de la demande mondiale ont contribué à un repli de l'optimisme", a commenté M. Erlam.

La monnaie unique avait en début de séance, comme les jours précédents, bénéficié du léger apaisement des craintes autour d'une éventuelle escalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin, qui a ravivé l'intérêt des cambistes pour des actifs jugés plus risqués que le dollar ou le yen.

Les investisseurs ont désormais dans leur viseur la prochaine réunion, mardi et mercredi, du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine (FOMC).

Les observateurs s'attendent, dans leur grande majorité, à ce que la Réserve fédérale relève ses taux directeurs, une décision qui tend à rendre le dollar plus rémunérateur et donc en théorie plus attractif pour les cambistes.

Mais "le marché a maintenant pleinement intégré le cycle de hausse des taux dans les cours", ont souligné les analystes de Commerzbank.

Vers 19H00 GMT, la monnaie unique gagnait du terrain face au yen à 132,21 yens contre 132,48 yens jeudi soir. Vers 07H00 GMT, elle est montée à 133,13 yens, un sommet depuis fin avril.

Le billet vert progressait aussi face à la devise nippone à 112,54 yens, contre 112,49 yens jeudi soir.

A la même heure, l'once d'or valait 1.197,02 dollars, contre 1.207,20 dollars la veille.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.730,32 dollars, contre 6.377,21 dollars jeudi vers 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8571 yuans pour un dollar, contre 6,8468 yuans jeudi à 15H30 GMT.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1747 1,1777

EUR/JPY 132,21 132,48

EUR/CHF 1,1263 1,1293

EUR/GBP 0,8983 0,8876

USD/JPY 112,54 112,49

USD/CHF 0,9588 0,9590

GBP/USD 1,3076 1,3265

afp/rp