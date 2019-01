La livre britannique progresse malgré l'incertitude sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La livre britannique progressait très légèrement face à l'euro et au dollar mercredi, au lendemain du rejet par les députés britanniques de l'accord négocié sur le Brexit et tandis que l'incertitude apparait plus grande que jamais.

A 10H00 GMT, la livre sterling s'échangeait à 88,67 pence pour un euro, contre 88,75 pence mardi à 22h00 GMT après la publication du résultat du vote. Vers 08H05, elle est montée jusqu'à 88,43 pence, son plus fort depuis plus d'un mois et demi.

Face à la monnaie américaine, la livre valait 1,2871 dollar contre 1,2861 dollar mardi à 22h00 GMT.

L'euro, de son côté, se stabilisait face au billet vert à 1,1411 dollar contre 1,1413 mardi à 22H00 GMT.

Mardi soir, les députés britanniques ont massivement rejeté, par 432 voix contre et 202 pour, l'accord de Brexit négocié par la Première ministre conservatrice Theresa May avec Bruxelles, à deux mois et demi de la date prévue de sa sortie de l'Union européenne.

Les marchés voient dans ce vote, largement anticipé, l'espoir d'"un Brexit plus doux, d'un report du Brexit, voire de pas de Brexit du tout", a expliqué Connor Campbell, analyste pour Spreadex.

S'exprimant devant la Commission du Trésor du Parlement, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a lui-même estimé que le rebond de la livre "semble refléter certains espoirs d'une prolongation du processus de résolution et d'une diminution de l'éventualité d'une sortie sans accord".

La ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a rappelé qu'un report de la date du Brexit, le 29 mars, était "juridiquement et techniquement possible".

"Jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé", a toutefois averti mercredi le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, devant les eurodéputés à Strasbourg.

"A ce stade, nous ne recommandons aucune direction concernant la livre et les actifs britanniques", a souligné Dean Turner, analyste pour UBS, alors que "toutes les options restent sur la table".

Le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a présenté après le vote une motion de censure contre le gouvernement conservateur de Theresa May mais celle-ci a peu de chances d'aboutir lors du vote prévu mercredi soir.

Si de nouvelles élections devaient avoir lieu, cela serait "une mauvaise nouvelle pour la livre", a souligné James Smith, pour ING, jugeant que cela risquait d'accroître les incertitudes et de prendre du temps.

Et "la perspective d'un gouvernement conduit par les travaillistes pourrait également peser sur la livre", a-t-il ajouté.

La Première ministre a désormais jusqu'à lundi pour présenter au Parlement un "plan B".

Parmi les autres devises, vers 10H00 GMT mercredi, le dollar se stabilisait face au yen, à 108,61 yens pour un dollar contre 108,68 mardi à 22H00 GMT, tandis que l'euro baissait légèrement face à la devise nippone, à 123,94 yens pour un euro contre 124,03 mardi à 22H00 GMT.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1276 franc suisse pour un euro contre 1,1273 mardi, comme face au dollar, à 0,9882 franc suisse pour un billet vert, contre 0,9878 mardi soir.

La monnaie chinoise valait 6,7578 yuans pour un dollar contre 6,7610 mardi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.289,61 dollars contre 1.289,49 mardi soir.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.616,44 dollars contre 3.568,48 mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1411 1,1413 EUR/JPY 123,94 124,03 EUR/CHF 1,1276 1,1273 EUR/GBP 0,8867 0,8875 USD/JPY 108,61 108,68 USD/CHF 0,9882 0,9878 GBP/USD 1,2871 1,2861

afp/jh