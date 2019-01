La livre britannique se reprend après le rejet du vote sur le Brexit

New York (awp/afp) - La livre britannique se reprenait face à l'euro et au dollar mardi après le rejet, largement anticipé, de l'accord sur le Brexit par les députés britanniques.

Vers 20H15 GMT, la livre sterling s'échangeait à 88,92 pence pour un euro, contre 89,57 pence juste avant la publication du résultat du vote, et contre 89,15 pence lundi à la clôture.

Face à la monnaie américaine, la livre valait 1,2830 dollar contre 1,2704 dollar juste avant le résultat du vote et 1,2864 dollar lundi à la clôture.

Les députés britanniques ont massivement rejeté, par 432 voix contre et 202 pour, mardi l'accord de Brexit négocié par la Première ministre conservatrice, Theresa May, avec Bruxelles, à l'issue d'un vote crucial pour l'avenir du Royaume-Uni, à deux mois et demi de la date prévue de sa sortie de l'Union européenne.

Après ce vote, le mouvement sur la livre s'expliquait "par l'adage classique des investisseurs +achetez la rumeur et vendez la nouvelle+", a réagi Joe Manimbo, de Western Union.

"La livre avait été fortement affectée avant l'issue du vote" et reprenait donc des forces ensuite, a ajouté le spécialiste, qui estime toutefois que "nous disposons toujours de très peu d'éléments de clarté sur la suite" du processus.

En pleine incertitude sur l'issue de ce Brexit, le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a présenté après le vote une motion de censure contre le gouvernement conservateur de Theresa May. La Première ministre a désormais jusqu'à lundi pour présenter au Parlement un "plan B", si elle survit à la motion de défiance.

"Le risque d'un Brexit sans accord s'est accru" après le vote britannique, a réagi de son côté le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

Malgré ce brouillard politique, les observateurs du marché tentaient d'anticiper la suite.

Peu avant le vote de mardi, Hussein Sayed, analyste pour FXTM, affirmait qu'une large défaite "pourrait conduire aux deux conséquences les plus extrêmes: soit un Brexit sans accord, soit pas de Brexit du tout".

Les analystes de Saxo Banque, de leur côté, évoquaient trois scénarios, en plus des deux mentionnés par M. Sayed: la présentation d'un plan B dans les prochains jours, un report du Brexit pour gagner du temps et renégocier, ou un nouveau référendum.

Plusieurs analystes évoquent aussi la perspective de nouvelles élections.

L'euro, de son côté, reculait face au dollar après la publication de la croissance allemande, qui a nettement ralenti en 2018, à 1,5% contre 2,2% l'année précédente.

Parmi les autres devises, à 20H15 GMT mardi, le dollar montait face au yen, à 108,57 yens pour un dollar contre 108,16 lundi à 22H00 GMT, et l'euro baissait face à la même devise, à 123,87 yens pour un euro contre 124,05 lundi.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1270 franc suisse pour un euro contre 1,1250 lundi, et face au dollar, à 0,9878 franc suisse pour un billet vert, contre 0,9810 lundi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7610 yuans pour un dollar contre 6,7681 vers 15H30 GMT lundi.

L'once d'or valait 1.290,70 dollars contre 1.291,70 lundi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.634,56 dollars contre 3.663,59 lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

------------------------------------

20H15 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1408 1,1469

EUR/JPY 123,87 124,05

EUR/CHF 1,1270 1,1250

EUR/GBP 0,8892 0,8915

USD/JPY 108,57 108,16

USD/CHF 0,9878 0,9810

GBP/USD 1,2830 1,2864

afp/rp