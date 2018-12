La livre britannique se reprend malgré le vote de défiance

Londres (awp/afp) - La livre britannique se reprenait quelque peu face au dollar mercredi après l'annonce de la tenue d'un vote de défiance contre la Première ministre, une éventualité qui avait fortement pesé sur la monnaie mardi.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), la livre valait 1,2534 dollar contre 1,2487 mardi à 22H00 GMT et 1,2561 dollar lundi soir. Vers 07H35 GMT, elle est tombée à un nouveau plus bas depuis avril 2017 à 1,2478 dollar. Face à la monnaie unique, elle s'échangeait à 90,44 pence pour un euro, contre 90,62 pence la veille.

L'euro, de son côté, gagnait un peu de terrain face à la monnaie américaine, à 1,1335 dollar pour un euro contre 1,1317 dollar mardi à 22H00 GMT.

La devise britannique a semblé bénéficier mercredi de l'annonce officielle de la tenue d'un vote de défiance à l'égard de la Première ministre britannique Theresa May. La monnaie avait au contraire nettement reculé la veille dans la foulée de rumeurs sur ce vote.

Sur les marchés, les investisseurs ont parfois tendance à réagir à des rumeurs et à adopter un comportement inverse une fois la nouvelle officialisée.

Le départ de la cheffe de l'exécutif pourrait toutefois signifier aux yeux des marchés plus d'incertitude sur le processus de Brexit, ce qui pénaliserait alors la livre.

L'avenir de la Première ministre britannique demeure incertain alors que l'entreprise de paris Betfair a souligné qu'elle avait une chance sur deux de se maintenir au pouvoir "et que sa cote diminuait à chaque minute".

"Le fait qu'un vote de défiance a été organisé maintenant signale que ses opposants pensent qu'ils peuvent faire tomber Mme May", ont ajouté Lee Hardman et Fritz Louw, analyste pour MUFG.

Un départ de Theresa May aurait des conséquences imprévisibles sur le processus du Brexit, déjà au point mort après le report en début de semaine d'un vote crucial au Parlement. En revanche, si elle parvient à se maintenir, elle ne pourra plus être défiée pendant un an.

Du côté du dollar, sa légère baisse est "probablement due à une combinaison des commentaires de Trump sur la politique monétaire de la Fed (auquel il s'est une nouvelle fois attaqué mardi, ndlr) et de l'optimisme concernant un apaisement des tensions commerciales après des informations selon lesquelles la Chine va réduire à 15% les droits de douane sur les voitures américaines", a expliqué Jameel Ahmad, analyste pour FXTM.

Plus tard dans la semaine, les acteurs de marché décortiqueront les conclusions de la dernière réunion de la Banque centrale européenne au sujet de la politique monétaire en zone euro, qui seront publiées jeudi.

Enfin, à plus long terme, "la volonté de la France d'ouvrir le robinet budgétaire (pour apaiser le mouvement des gilets jaunes, ndlr) pourrait rendre plus difficile pour l'Union européenne la conclusion d'un accord avec le gouvernement italien sur ses projets budgétaires", ont souligné les analystes de MUFG, alors que la dispute a pesé sur l'euro ces derniers mois.

Vers 10H00 GMT mercredi, le dollar montait légèrement face à la monnaie japonaise, à 113,48 yens pour un dollar contre 113,38 yens mardi soir.

L'euro montait face à la devise nippone, à 128,64 yens pour un euro contre 128,32 yens la veille.

Le franc suisse reculait face à l'euro, à 1,1259 franc suisse pour un euro contre 1,1241 mardi, et se stabilisait face au dollar, à 0,9933 franc suisse pour un billet vert, exactement comme mardi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8895 yuans pour un dollar contre 6,9000 vers 15H30 GMT mardi.

L'once d'or valait 1244,02 dollars contre 1243,21 dollars mardi à 22H00 GMT.

Enfin le bitcoin s'échangeait à 3385,05 dollars contre 3373,78 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi ------------------------------------ 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1335 1,1317 EUR/JPY 128,64 128,32 EUR/CHF 1,1259 1,1241 EUR/GBP 0,9044 0,9062 USD/JPY 113,48 113,38 USD/CHF 0,9933 0,9933 GBP/USD 1,2534 1,2487

afp/buc