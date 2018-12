La livre chute après le report d'un vote sur le Brexit

New York (awp/afp) - La livre britannique s'est nettement repliée lundi face à l'euro et au dollar après la confirmation par la Première ministre Theresa May du report du vote du Parlement sur l'accord sur le Brexit.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la livre britannique s'échangeait ainsi pour 1,2555 dollar contre 1,2726 dollar vendredi à 22H00 GMT. Elle est même tombée en cours de séance jusqu'à 1,2507 dollar, ce qui représente une chute de 1,7% et son plus bas niveau depuis avril 2017.

La devise britannique baissait également face à l'euro à 90,42 pence pour un euro contre 89,44 pence vendredi soir. La livre a atteint jusqu'à 90,88 pence pour un euro, son plus bas niveau depuis fin août.

De son côté, la monnaie unique reculait face au billet vert à 1,1352 dollar pour un euro contre 1,1379 dollar vendredi à 22H00 GMT.

"La confusion autour du Brexit et le désarroi du gouvernement de Mme May, mis en lumière par le report du vote au Parlement, a rendu les investisseurs fébriles et lourdement pesé sur la livre", a observé Kenny Fisher d'Oanda.

Mme May a en effet dû reculer devant l'opposition des députés britanniques et annoncé qu'elle allait "discuter" avec ses homologues de l'Union européenne des "préoccupations" du parlement britannique sur l'accord de Brexit.

Ce texte, négocié avec Bruxelles pendant 17 mois, était censé être voté mardi, mais la vive opposition qu'il suscitait chez les députés de tous bords rendait son approbation très improbable.

La Commission européenne a pourtant averti plus tôt dans la journée que les 27 membres de l'Union européenne n'avaient pas l'intention de renégocier l'accord trouvé avec Londres.

Cette incertitude sur la situation politique au Royaume-Uni et la probabilité grandissante d'une sortie sans accord, scénario le plus redouté par les milieux économiques britanniques, pèse particulièrement sur la devise.

Le dollar, de son côté, a regagné de la vigueur en cours de séance face à un panier composé des principales devises, dont l'euro.

Il avait nettement reculé vendredi dans le sillage d'un rapport en demi-teinte sur l'emploi américain en novembre mais profitait de nouveau lundi de son statut de valeur refuge en période de troubles, qu'ils soient liés au Brexit ou aux tensions commerciales.

Les investisseurs attendent désormais les décisions que prendront la Banque centrale européenne jeudi et la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.

"Le président (de la BCE) Mario Draghi pourrait se montrer plus prudent lors de sa conférence de presse en raison des incertitudes entourant le Brexit et de la récente chute des prix du pétrole, qui pèse sur les prévisions liées à l'inflation", a souligné Fawad Razaqzada de Forex.

Parallèlement, "la Fed pourrait mettre en avant la solidité persistante de l'économie américaine pour justifier une nouvelle hausse des taux cette année mais elle ne va probablement pas s'engager sur de futures hausses en 2019", a estimé le spécialiste.

Vers 20H00 GMT, le dollar progressait face à la monnaie japonaise, à 113,23 yens pour un dollar contre 112,69 yens vendredi, tout comme l'euro avec 128,55 yens pour un euro contre 128,32 yens avant le week-end.

Le franc suisse montait face à l'euro, à 1,1239 franc suisse pour un euro contre un 1,1282 vendredi, comme face au dollar, à 0,9900 franc suisse pour un billet vert contre 0,9920 vendredi.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9117 yuans pour un dollar contre 6,8743 à 15H30 GMT vendredi.

L'once d'or valait 1.242,97 dollars contre 1.248,35 vendredi vers 22H00 GMT. En début de séance asiatique, l'once est montée jusqu'à 1.251,88 dollars, son plus haut niveau depuis la mi-juillet.

Enfin le bitcoin s'échangeait pour 3.365,59 dollars contre 3.388,91 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1352 1,1379

EUR/JPY 128,55 128,32

EUR/CHF 1,1239 1,1282

EUR/GBP 0,9042 0,8944

USD/JPY 113,23 112,69

USD/CHF 0,9900 0,9920

GBP/USD 1,2555 1,2726

afp/rp