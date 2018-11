La livre dopée par un projet d'accord sur le Brexit, l'euro monte face au dollar

New York (awp/afp) - La livre britannique a profité mardi du projet d'accord sur le Brexit conclu entre les négociateurs britanniques et européens tandis que l'euro se reprenait face au dollar après avoir atteint la veille son plus bas depuis juin 2017.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la livre sterling valait 1,2954 dollar contre 1,2849 dollar la veille à 22H00 GMT.

Un euro s'échangeait contre 0,8699 livre, contre 0,8730 livre la veille.

La devise du Royaume-Uni s'est nettement appréciée à partir du moment où sont sorties les premières informations sur la conclusion d'un compromis sur le Brexit. S'il se concrétise, cet accord permettrait de mettre fin à l'incertitude qui pèse sur la livre depuis plusieurs mois.

Les détails de l'accord n'ont cependant pas été dévoilés, en particulier en ce qui concerne la question de la frontière irlandaise sur laquelle les négociations butaient ces dernières semaines.

"Le gros événement reste la réunion mercredi entre les membres du cabinet de la Première ministre Theresa May", a souligné Sireen Harajli de Mizuho.

"Ils ne seront peut-être pas tous d'accord avec les termes du texte et il n'est pas impossible que certains d'entre eux démissionnent", a-t-elle avancé en prédisant beaucoup de volatilité sur le marché des changes à l'approche de cette rencontre.

"La capacité de la livre à renforcer les gains (de mercredi) et à vraiment se redresser dépendra in fine de la capacité de Mme May à convaincre ses collègues qu'il s'agit du meilleur accord qui puisse exister", a abondé Craig Erlam de Oanda.

Les ministres ont été conviés mercredi à 14H00 (locale et GMT) pour examiner le projet d'accord.

De leur côté, les ambassadeurs des 27 pays de l'UE se retrouveront mercredi après-midi à Bruxelles.

La livre a également bénéficié mardi des données sur les salaires, qui ont augmenté de 3% au troisième trimestre.

Elle a aussi, comme l'euro, profité du repli du dollar, selon Mme Harajli.

"Les informations et commentaires sur une reprise du dialogue officiel entre Pékin et Washington ont ranimé l'espoir de voir le dossier commercial avancer et revigoré l'appétit pour le risque", a avancé la spécialiste.

Vers 20H00 GMT, la monnaie européenne valait 1,1268 dollar mardi, contre 1,1218 lundi vers 22H00 GMT. La veille, elle est tombée jusqu'à 1,1216 dollar, son plus bas niveau depuis fin juin 2017.

Les investisseurs font aussi preuve de prudence face au dollar en attendant la diffusion mercredi de l'indice sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourrait avoir des implications sur la politique monétaire américaine.

"S'il augmente autant que celui sur les prix à la production la semaine dernière, on pourrait voir le dollar bondir à nouveau" dans la perspective d'une remontée plus rapide que prévu des taux d'intérêt, a souligné Mme Harajli.

Parmi les autres devises, le dollar se stabilisait face au yen, à 113,87 yens mardi contre 113,84 lundi soir.

La monnaie japonaise baissait face à l'euro, à 128,32 yens pour un euro mardi, contre 127,71 lundi.

Le franc suisse baissait face à l'euro à 1,1362 franc suisse pour un euro mardi, contre 1,1341 lundi soir. La devise montait légèrement face au billet vert à 1,0086 franc suisse pour un dollar contre 1,0109 lundi.

L'once d'or valait 1.200,11 dollars contre 1.200,36 dollars la veille.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9560 yuans pour un dollar mardi contre 6,9636 yuans lundi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.273,64 dollars, contre 6.309,95 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1268 1,1218

EUR/JPY 128,32 127,71

EUR/CHF 1,1362 1,1341

EUR/GBP 0,8699 0,8730

USD/JPY 113,87 113,84

USD/CHF 1,0086 1,0109

GBP/USD 1,2954 1,2849

afp/rp