La livre et l'euro poursuivent leur remontée face au dollar

Paris (awp/afp) - La livre britannique continuait mercredi matin de progresser, profitant du projet d'accord sur le Brexit conclu entre les négociateurs britanniques et européens, tandis que l'euro grignotait un peu de terrain face au dollar.

La livre britannique a même dépassé 1,3 dollar (1,3003 à 07H30 GMT), poursuivant sa remontée entamée mardi (1,2954 dollar à 20H00 GMT).

Vers 07H30 GMT (08H30 HEC), la monnaie européenne valait elle 1,1292 dollar, contre 1,1268 mardi à 20H00 GMT.

Mais l'éclaircie pourrait être de courte durée car Theresa May doit encore faire adopter le projet d'accord à son cabinet. "L'échec de l'accord ferait craindre un Brexit désordonné, des élections générales et un second référendum", estime Rodrigo Catril, analyste chez National Australia Bank.

"Il est plus ou moins certain que la livre ne s'échangera pas aux taux actuels à la fin de la semaine. Le taux sera soit beaucoup plus élevé, soit bien plus bas", a-t-il ajouté.

Un euro s'échangeait contre 0,8685 livre, après 0,8699 livre la veille.

La progression de l'euro pourrait elle aussi être freinée par le fait que Bruxelles et Rome sont toujours dans l'impasse sur le budget italien.

"La balle est maintenant dans le camp de la Cour de justice de l'Union européenne", rappelle Craig Erlam du cabinet Oanda, précisant qu'en attendant la décision, "la tension se fera sentir chez les investisseurs".

Les États-Unis pourraient aussi annoncer de nouveaux droits de douane sur les voitures produites par l'Union européenne, "une véritable tempête pourrait donc se profiler pour l'euro", a souligné Rodgrigo Catril.

Parmi les autres devises, le dollar était en petite hausse face au yen, à 113,90 yens mercredi contre 113,87 mardi soir.

L'euro valait 128,62 yens mercredi, contre 128,32 mardi.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1372 franc suisse mercredi matin pour un euro, contre 1,1362 mardi soir. La devise s'est appréciée face au billet vert à 1,0070 franc suisse pour un dollar contre 1,0086 mardi.

L'once d'or valait 1202,26 dollars, contre 1200,11 dollars mardi à 20H00 GMT.

La monnaie chinoise dévissait à 6,9491 yuans pour un dollar mardi contre 6,9560 yuans mardi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6281,45 dollars, contre 6273,64 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi ---------------------------------- 08H30 GMT 20H00 GMT EUR/USD 1,1292 1,1268 EUR/JPY 128,62 128,32 EUR/CHF 1,1372 1,1362 EUR/GBP 0,8685 0,8699 USD/JPY 113,90 113,87 USD/CHF 1,0070 1,0086 GBP/USD 1,3003 1,2954

afp/buc