La livre monte face à l'euro et au dollar après une avancée sur le Brexit

New York (awp/afp) - La livre britannique, après avoir beaucoup fluctué, se redressait face à l'euro et au dollar mercredi dans la foulée du feu vert accordé par le gouvernement britannique au projet d'accord de Brexit conclu mardi avec l'Union européenne.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la livre britannique valait 1,3058 dollar contre 1,2977 dollar la veille à 22H00 GMT.

Un euro s'échangeait pour 86,85 pence contre 87,01 pence la veille.

La devise britannique a repris de la vigueur quand la Première ministre Theresa May a assuré que le gouvernement avait donné son aval au projet d'accord sur le Brexit.

La livre avait auparavant alterné entre pertes et gains au gré des gros titres sur le sujet alors que la réunion du conseil des ministres se poursuivait. Elle aura finalement duré cinq heures.

La progression de la livre restait toutefois fragile.

Le feu vert du cabinet "est certainement une avancée positive pour la livre", a souligné Sireen Harajli de Mizuho. "Mais je ne suis pas sûre que cela soit suffisant pour vraiment faire monter la devise", a-t-elle ajouté.

"Mme May doit défendre l'accord devant le Parlement demain et les réactions à son discours permettront sans doute de déterminer si le texte a une chance ou non d'y être adopté", a expliqué la spécialiste.

Les partisans d'un Brexit dur pourraient encore faire échouer le processus.

Mais "si un accord de transition est accepté, des niveaux inférieurs à 88 pence pour un euro pourraient se confirmer avec la perspective de hausses de taux d'intérêt en 2019", a avancé Thomas Flury, analyste pour UBS.

Lorsque la Banque d'Angleterre augmente ses taux, ce qui est généralement le cas lorsque l'état de l'économie s'améliore, cela rend la livre sterling plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

Le dollar de son côté reculait face aux principales devises, dont l'euro.

La monnaie européenne valait 1,1341 dollar, contre 1,1290 mardi à 22H00 GMT.

Les chiffres sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, qui ont signé en octobre leur plus forte progression depuis neuf mois, étaient plus ou moins en ligne avec les attentes.

De quoi conforter l'idée que la banque centrale américaine devrait relever ses taux une nouvelle fois en décembre mais aussi souligner que l'inflation semble pour l'instant sous contrôle.

La banque centrale américaine ne devrait donc pas être incitée à accélérer la remontée de ses taux.

Du côté de l'euro, le gouvernement italien a maintenu inchangé son projet de budget contesté pour 2019 et a réclamé à Bruxelles, qui lui avait demandé de revoir sa copie, de la "flexibilité" pour tenir compte notamment des dépenses liées à l'effondrement du pont Morandi à Gênes et aux intempéries.

Parmi les autres devises, le dollar baissait un peu face au yen, à 113,56 yens pour un dollar mercredi contre 113,81 yens mardi soir.

L'euro valait 128,79 yens mercredi, contre 128,49 mardi.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1391 franc suisse mercredi matin pour un euro, contre 1,1371 mardi soir. La devise montait un peu face au billet vert à 1,0044 franc suisse pour un dollar contre 1,0070 mardi.

L'once d'or valait 1.211,91 dollars, contre 1.202,22 dollars mardi à 22H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9505 yuans pour un dollar mercredi contre 6,9560 yuans mardi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 5.431,75 dollars, contre 6.280,73 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1341 1,1290

EUR/JPY 128,79 128,49

EUR/CHF 1,1391 1,1371

EUR/GBP 0,8685 0,8701

USD/JPY 113,56 113,81

USD/CHF 1,0044 1,0070

GBP/USD 1,3058 1,2977

afp/rp