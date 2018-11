La livre monte face à l'euro, le dollar en forte baisse

Londres (awp/afp) - La livre sterling grimpait jeudi face aux autres monnaies après des informations, finalement démenties, annonçant qu'un accord sur les services financiers aurait été conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, tandis que le dollar baissait fortement.

Vers 15H00 GMT (16H00 à Paris), la monnaie unique européenne progressait face au dollar, à 1,1410 dollar pour un euro, contre 1,1312 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La livre britannique s'appréciait face à l'euro, à 88,09 pence pour un euro contre 88,62 pence la veille, comme face au dollar, à 1,2950 dollar pour une livre contre 1,2766 dollar la veille, dopée par une information du quotidien The Times annonçant un accord de principe entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur les services financiers.

Le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, a beau avoir démenti jeudi un tel accord, la livre a conservé ses gains.

"Le marché a grimpé et dédaigne le PMI britannique, le rapport sur l'inflation et la réunion du comité de la Banque d'Angleterre (BoE)", a énuméré Kit Juckes, analyste chez Société Générale, alors que le maintien du taux directeur annoncé jeudi n'a pas fait réagir la devise britannique.

Par ailleurs, le reste du marché était relativement calme en l'absence d'une partie des investisseurs européens pour la Toussaint.

Le dollar, de son côté, baissait nettement face aux principales devises. La veille, le dollar index, un indice calculé à partir d'un panier de six autres devises, avait atteint un plus haut depuis juin 2017.

Sa hausse avait notamment été alimentée par les chiffres de l'entreprise ADP sur l'emploi américain, qui ont fait état de 227.000 embauches en octobre aux Etats-Unis, plus que ce à quoi les analystes s'attendaient.

"Le plein-emploi est difficilement contestable aux États-Unis", ont commenté les analystes de Saxo Banque.

Vendredi, les cambistes s'intéresseront aux chiffres officiels du gouvernement. De bonnes données peuvent permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de poursuivre sa politique de hausse des taux directeurs, ce qui rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif.

L'euro, pour sa part, rebondissait après être descendu à 1,1301 dollar pour un euro mercredi, un plus bas déjà atteint brièvement en août. La monnaie unique est parvenue à se redresser sans passer sous la barre des 1,13 dollar, un niveau plus atteint depuis un an et demi.

Vers 15H00 GMT, la devise européenne grimpait face à la monnaie nipponne à 128,54 yens contre 127,76 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le dollar baissait face au yen à 112,68 yens contre 112,94 yens mercredi soir.

Le franc suisse s'échangeait pour 1,1433 franc suisse pour un euro contre 1,1409 franc suisse mercredi. Contre un dollar, la monnaie suisse valait 1,0021 franc suisse, contre 1,0085 franc suisse la veille.

L'once d'or valait 1.232,81 dollars, contre 1.214,76 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,9235 yuans pour un dollar, contre 6,9757 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.306,38 dollars, contre 6.302,40 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

15H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1410 1,1312

EUR/JPY 128,54 127,76

EUR/CHF 1,1433 1,1409

EUR/GBP 0,8809 0,8862

USD/JPY 112,68 112,94

USD/CHF 1,0021 1,0085

GBP/USD 1,2950 1,2766

afp/rp