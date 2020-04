La livre sterling en hausse après la croissance britannique

Londres (awp/afp) - La livre gagnait un peu de terrain jeudi après la publication d'une croissance stagnante lors des trois mois achevés fin février au Royaume-Uni et d'une annonce commune du Trésor et de la BoE pour financer une relance de l'économie britannique.

Vers 10h40 GMT (12h40 HEC), elle gagnait 0,25% face à la devise européenne, à 87,46 pence pour un euro, et 0,40% face au dollar, à 1,2434 dollar.

"La livre continue de se maintenir", a constaté Michael Hewson, de CMC Markets, et s'appréciait de près de 1% face à l'euro depuis le début de la semaine et de plus de 1,5% face au dollar.

Le Royaume-Uni a enregistré une croissance de 0,1% lors des trois mois achevés fin février, avant que la pandémie de coronavirus ne produise son plein effet, a indiqué le Bureau national des statistiques (ONS).

Les économistes s'attendent toutefois à une contraction au deuxième trimestre supérieure à celle de la crise financière de 2008 et comparable à celle de la Grande dépression.

Par ailleurs, la Banque d'Angleterre (BoE) va financer directement certaines dépenses du gouvernement britannique afin de limiter sa dépendance aux marchés et de s'assurer qu'il a assez de liquidités pour relancer l'économie face au choc du coronavirus, ont indiqué jeudi le Trésor et la BoE.

"Cette mesure temporaire apportera une source de liquidités supplémentaires au gouvernement si besoin (...) et aidera au bon fonctionnement des marchés pendant la période de perturbations liée au covid-19", a commenté la Banque d'Angleterre (BoE).

L'euro gagnait de son côté un peu de terrain jeudi face au dollar, alors que les ministres européens des Finances se retrouvent pour apporter une réponse économique commune à la crise sanitaire à l'échelle de l'Union européenne, au lendemain de l'échec de leur précédente réunion.

La monnaie unique grappillait 0,13% face au billet vert, à 1,0871 dollar.

Cours de jeudi Cours de mercredi ------------------------------- 10H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0871 1,0858 EUR/JPY 118,24 118,17 EUR/CHF 1,0553 1,0552 EUR/GBP 0,8746 0,8867 USD/JPY 108,77 108,83 USD/CHF 0,9707 0,9718 GBP/USD 1,2434 1,2383

afp/fr