La surpondération des actions par rapport aux obligations devrait se poursuivre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Malgré les risques auxquels l'économie mondiale est confrontée, les investisseurs devraient continuer à surpondérer les actions par rapport aux obligations dans un portefeuille équilibré, estime Oddo BHF AM dans son "Monthly Investment Brief". Selon le gérant, en tant que monnaie contracyclique, le dollar américain devrait s'affaiblir dans un contexte d'amélioration de la croissance mondiale. La combinaison d'une croissance plus forte et d'un dollar plus faible pourrait doper les prix des produits de base et favoriser les marchés émergents.En termes de styles, les secteurs cycliques devraient surperformer à court terme les secteurs défensifs sans toutefois faire l'objet d'une rotation durable.Les taux 10 ans vont rester bas longtemps mais ne devraient plus baisser. Même en cas d'une éventuelle récession, des plans de relance reflationnistes limiteraient l'effet actif refuge.Pour autant, il manque encore un fort signal macroéconomique afin de se repositionner plus agressivement sur les actions, et ce d'autant plus si les taux remontent légèrement.Oddo BHF AM propose donc la stratégie suivante : lisser ses investissements sur les actifs risqués (aujourd'hui les actions) sur une base mensuelle afin d'accompagner le cycle avec un horizon minimal de 5 ans.