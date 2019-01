Le dollar à son plus bas niveau depuis octobre face à l'euro

New York (awp/afp) - Le dollar se repliait mercredi face à l'euro à son plus bas niveau depuis octobre, fragilisé par les commentaires de responsables de la banque centrale américaine et par un regain d'appétit pour le risque alimenté par l'optimisme sur les négociations sino-américaines.

A 20H00 GMT (21H00 à Paris) l'euro valait 1,1546 dollar contre 1,1441 mardi à 22H00 GMT après avoir un peu plus tôt grimpé jusqu'à 1,1557 dollar.

Le billet vert a fortement baissé après la publication, en début de séance new-yorkaise, de propos de responsables de la Fed sur les taux.

Dans un entretien au Wall Street Journal, le président de la Fed de Saint Louis (Missouri) James Bullard, a notamment jugé que le niveau des taux était "le bon" actuellement mais que la Fed "est sur le point d'aller trop loin et pourrait mener l'économie à la récession" si les taux grimpaient davantage.

Raphael Bostic, un autre membre de la Fed, a aussi estimé que la prochaine action de l'institution pourrait tout aussi bien être une baisse qu'une hausse des taux d'intérêt.

Ces déclarations sont importantes pour les investisseurs qui cherchent à estimer le nombre de hausses des taux d'intérêt en 2019, celles-ci rendant le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif.

Le billet vert a ensuite atteint son plus haut niveau de la séance juste après la diffusion du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Fed en décembre, qui a notamment montré que plusieurs membres auraient préféré, au vu des inquiétudes des marchés financiers, laisser les taux en l'état et non les relever pour la quatrième fois de l'année.

"On voit bien que les responsables de la Fed sont très ouverts à l'idée de faire une pause dans la remontée des taux, voire même qu'ils sont prêts à revoir la réduction en cours de son bilan", a relevé Eric Thoeret de Scotiabank. Ce dernier a gonflé à plus de 4.000 milliards de dollars après les achats massifs de bons du Trésor pour soutenir la reprise après la crise financière.

Autre événement qui concentrait l'attention mercredi: la prolongation des négociations sino-américaines pour une demi-journée non prévue au programme initial.

Rien n'a filtré sur le contenu des discussions mais les marchés ont applaudi cette nouvelle tentative de règlement des différends commerciaux des deux plus grandes économies du monde.

"Cet optimisme se traduit par un regain d'appétit pour le risque et pèse donc sur le dollar", traditionnellement considéré comme une valeur refuge, a relevé M. Theoret.

La monnaie chinoise en a parallèlement particulièrement profité: elle a terminé 6,8160 yuans pour un dollar, son plus haut niveau depuis août.

Le dollar canadien de son côté s'est légèrement renforcé alors que la Banque centrale du Canada a annoncé mercredi le maintien à 1,75% de son principal taux directeur, conformément aux prévisions du marché.

"Ses responsables se sont, dans leur communiqué, montrés confiants pour la suite mais ont apparemment préféré prendre une position attentiste en attendant les prochains indicateurs" sur l'économie canadienne, a estimé M. Theoret.

Sur le front du Brexit, les députés britanniques ont obligé mercredi le gouvernement à présenter sous trois jours un plan alternatif en cas de rejet de l'accord de sortie négocié avec Bruxelles, lors du vote prévu le 15 janvier.

Mercredi, la livre britannique baissait face à l'euro et progressait face au dollar: elle valait, vers 20H00 GMT, 90,22 pence pour un euro contre 89,97 pence mardi soir et 1,2798 dollar pour une livre contre 1,2717 la veille.

Parmi les autres devises, la devise japonaise montait face au dollar, à 108,28 yens pour un dollar contre 108,75 la veille, mais baissait face à l'euro, à 125,01 yens pour un euro contre 124,41 mardi soir.

Le franc suisse montait face au billet vert à 0,9750 franc suisse pour un dollar contre 0,9813 la veille et baissait face à la devise européenne, à 1,1256 franc suisse pour un euro contre 1,1228 mardi.

L'once d'or valait 1.291,77 dollars au lieu de 1.285,21 mardi.

Enfin, le bitcoin valait 4.009,96 dollars contre 4.000,42 mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1546 1,1441

EUR/JPY 125,01 124,41

EUR/CHF 1,1256 1,1228

EUR/GBP 0,9022 0,8997

USD/JPY 108,28 108,75

USD/CHF 0,9750 0,9813

GBP/USD 1,2798 1,2717

afp/rp