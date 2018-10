Le dollar accentue sa baisse après l'inflation US et les critiques de Trump

New York (awp/afp) - Le dollar poursuivait sa baisse jeudi face à l'euro, après la publication de chiffres moins bons que prévu sur l'inflation et l'emploi aux Etats-Unis et de virulentes critiques de Donald Trump contre la banque centrale américaine.

Vers 19H30 GMT (21H30 à Paris), la monnaie unique européenne valait 1,1586 dollar, contre 1,1520 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La montée de l'indice des prix à la consommation (CPI) a marqué le pas aux Etats-Unis en septembre: sur un an, l'indice n'a progressé que de 2,3%, contre 2,7% le mois d'avant, se situant au plus bas depuis février.

Sur le front du chômage, le département du Travail a recensé 214.000 nouvelles inscriptions, soit une hausse de 7.000, pour la semaine close le 6 octobre en données corrigées des variations saisonnières, alors que les analystes tablaient sur un léger recul.

"Ces données ont envoyé un message négatif au dollar qui a par ailleurs suivi le mouvement de recul des taux d'emprunts américains", a observé David Gilmore, de Foreign Exchange Analytics.

Le fait que l'inflation soit inférieure aux attentes "ne change absolument pas la donne, malgré la réaction négative immédiate du dollar", a toutefois estimé Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com. Ce seul chiffre ne sera pas suffisant pour infléchir la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed), a-t-il avancé.

Le président américain, Donald Trump, a en tout cas une nouvelle fois multiplié les critiques contre la Fed, jugeant l'institution "trop agressive" après avoir dit la veille qu'elle "était tombée sur la tête".

Ces commentaires surviennent alors que la politique de relèvement des taux, qui vise à éviter une surchauffe de l'économie, a participé au coup de froid qui s'est emparé des Bourses mondiales mercredi et jeudi.

"S'il est peu probable que (le commentaire de Donald Trump) altère la trajectoire de la Fed, c'est une nouvelle intervention malvenue qui ébranle la perception de l'indépendance" de l'institution, ont souligné les analystes de MUFG, qui précisent que cela se traduit par un affaiblissement du dollar.

"Ces commentaires ne sont pas excessivement importants mais ils justifient en partie la baisse du dollar", a affirmé de son côté M. Gilmore.

Concernant l'euro, la Banque centrale européenne a publié le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Un rapport "sans +nouvelle+ information ou surprise", ont jugé les analystes de Barclays.

Vers 19H30 GMT jeudi, la devise européenne montait légèrement face au yen, à 129,93 yens contre 129,34 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le dollar reculait un peu face au yen, à 112,14 yens contre 112,27 yens, mercredi soir.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1474 franc suisse pour un euro contre 1,1406 mercredi, tandis qu'il se stabilisait face au dollar, à 0,9903 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9901 mercredi soir.

L'once d'or valait 1.221,45 dollars, contre 1.194,83 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a fini à 6,8899 yuans pour un dollar, contre 6,9243 yuans mercredi à 15H30.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.195,87 dollars, contre 6.534,38 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

19H30 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1586 1,1520

EUR/JPY 129,93 129,34

EUR/CHF 1,1474 1,1406

EUR/GBP 0,8758 0,8732

USD/JPY 112,14 112,27

USD/CHF 0,9903 0,9901

GBP/USD 1,3229 1,3197

afp/rp