Le dollar, affaibli par des éléments sur l'inflation, recule face à l'euro

New York (awp/afp) - Le dollar, après avoir initialement progressé face à l'euro, reculait vendredi en cours de séance, fragilisé par des éléments liés à l'inflation américaine au lendemain d'une réunion de la Banque centrale européenne.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,1406 dollar contre 1,1375 jeudi vers 21H00 GMT. Vers 11H45 GMT, il était tombé à 1,1336, son plus bas niveau depuis la mi-août.

Les analystes digéraient la première estimation de la croissance du PIB américain au troisième trimestre, qui s'est élevée à 3,5%, alors que les analystes tablaient sur 3,3%. Au deuxième trimestre, le pays avait connu une croissance de 4,2%, un niveau plus observé depuis 2014.

"Le rapport sur la croissance a également fait part d'une inflation sous les anticipations des analystes, hors des éléments volatiles", a observé David Gilmore de Foreign Exchange Analytics.

"Cela suggère que l'inflation n'est pas un motif d'inquiétude outre-mesure" selon lui, et représente un espoir de répit concernant les prochaines hausses de taux de la Banque centrale américaine (Fed).

Un relèvement des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

La Banque centrale a déjà relevé ses taux trois fois cette année, et prévoit une nouvelle hausse en décembre - et possiblement trois en 2019.

"La croissance est solide mais l'inflation basse a gâché la fête", a résumé Chris Low de FTN Financial.

L'euro, de son côté, se reprenait un peu face au billet vert, au lendemain d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui l'avait fait baisser.

L'institution a confirmé jeudi sa stratégie de durcissement monétaire progressif, comme cela était attendu, et a maintenu ses taux au plus bas, mais le discours de son président n'a pas rassuré durablement le marché.

"L'Union européenne, aux prises avec l'Italie et le Royaume-Uni, a du mal à rassurer les investisseurs", a noté M. Gilmore.

Vers 19H00 GMT, l'euro se dépréciait face à la monnaie nippone à 127,54 yens pour un euro, contre 127,88 yens jeudi à 21H00 GMT.

Le dollar s'affaissait également face au yen à 111,81 yens pour un dollar, contre 112,42 yens jeudi soir.

Le franc suisse reculait face à l'euro, à 1,1375 franc suisse pour un euro, contre 1,1367 jeudi et montait un peu face au dollar, à 0,9973 franc suisse pour un dollar, contre 0,9986 franc suisse jeudi soir.

L'once d'or valait 1.235,34 dollars, contre 1.232,19 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9435 yuans pour un dollar vendredi matin, contre 6,9490 yuans jeudi vers 15H30 GMT. Vers 03H10 GMT, le yuan est tombé à 6,9682 yuans pour un dollar, son plus bas en dix ans.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.400,79 dollars, contre 6.400,44 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1406 1,1375

EUR/JPY 127,54 127,88

EUR/CHF 1,1375 1,1367

EUR/GBP 0,8889 0,8873

USD/JPY 111,81 112,42

USD/CHF 0,9973 0,9986

GBP/USD 1,2832 1,2817

