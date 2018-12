Le dollar affecté par la chute de Wall Street et les remous à Washington

New York (awp/afp) - Le dollar reculait face à l'euro et aux principales devises lundi, fragilisé par l'accès de faiblesse de Wall Street et les critiques de Donald Trump à l'encontre de la Réserve fédérale.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro évoluait à 1,1401 dollar contre 1,1372 vendredi à 22H00 GMT.

Le dollar reculait aussi face à la devise japonaise, s'échangeant à 110,43 yens contre 111,22 vendredi soir.

Déjà en baisse en début de séance, le billet vert a accentué son repli après l'ouverture de la Bourse de New York.

Après avoir encaissé sa pire semaine depuis 2008, Wall Street a de nouveau flanché lundi dans un marché ébranlé par les remous à Washington et la chute des prix du pétrole.

Les investisseurs ont notamment été décontenancés par les informations de presse selon lesquelles Donald Trump, agacé par la décision de la Banque centrale américaine de relever une nouvelle fois ses taux d'intérêt la semaine dernière, aurait discuté en privé de la possibilité de congédier le patron de l'institution. Des rumeurs démenties samedi dans un tweet par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Mais le locataire de la Maison Blanche a aussi directement accusé lundi la Banque centrale d'être "le seul problème de l'économie" américaine.

"Ils ne sentent pas le marché, ils ne comprennent pas nécessairement les guerres commerciales", a-t-il estimé sur Twitter.

En relevant ses taux directeurs, la Fed rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les investisseurs. Les cambistes ont donc pu s'inquiéter de voir le président des États-Unis peser sur la politique monétaire de l'institution.

Fait inhabituel, Steven Mnuchin a aussi dévoilé dimanche avoir eu des discussions individuelles avec les patrons des six principales banques des États-Unis.

"Ce communiqué n'est toutefois pas très rassurant dans la mesure où les investisseurs ne s'étaient pas vraiment inquiétés ces derniers jours du fonctionnement des marchés, malgré les importantes chutes", a commenté Nick Bennenbroek, stratégiste chez Wells Fargo.

Le blocage des administrations à Washington pesait aussi sur la confiance des investisseurs lundi alors que les administrations fédérales restaient partiellement fermées lundi pour la troisième journée, après l'échec des tractations au Congrès sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump.

"Avec un agenda calme" en cette semaine de Noël, "les gros titres en provenance des États-Unis devraient guider les marchés dans les prochains jours", a avancé M. Bennenbroek. "Et si les marchés continuent à se sentir gênés, le dollar pourrait encore reculer", a-t-il prédit.

À 20H00 GMT lundi, le yen remontait légèrement face à la monnaie européenne, à 125,90 yens pour un euro contre 126,48 vendredi soir.

Le franc suisse avançait aussi face à l'euro (1,1258 franc pour un euro contre 1,1300 vendredi) et face à la devise américaine (0,9877 franc suisse pour un dollar au lieu de 0,9938 vendredi).

La monnaie chinoise a terminé à 6,8991 yuans pour un dollar contre 6,9065 yuans vendredi à 15h30 GMT.

L'once d'or valait 1.269,22 dollars, à son plus haut depuis six mois, contre 1.256,05 dollars vendredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 4.019,65 dollars contre 3.848,60 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1401 1,1372

EUR/JPY 125,90 126,48

EUR/CHF 1,1258 1,1300

EUR/GBP 0,8971 0,8998

USD/JPY 110,43 111,22

USD/CHF 0,9877 0,9938

GBP/USD 1,2710 1,2645

afp/rp