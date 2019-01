Le dollar, aidé par des propos de Powell, monte face à l'euro

New York (awp/afp) - Le dollar se reprenait un peu jeudi face à l'euro au lendemain d'une nette baisse, soutenu par des commentaires jugés un peu plus fermes du président de la banque centrale américaine sur la réduction du bilan de l'institution.

A 20H00 GMT (21H00 à Paris) l'euro valait 1,1498 dollar contre 1,1543 mercredi à 22H00 GMT. Il était pourtant monté vers 03H30 GMT jusqu'à 1,1570 dollar, son plus haut niveau depuis la mi-octobre.

Sans information ou indicateur majeur, les cambistes attendaient surtout l'intervention de M. Powell.

Et "le seul élément réellement important qui soit sorti de cette conversation est sa position apparemment un peu moins flexible sur la réduction du bilan" de la Fed, a souligné Greg Anderson. Ces commentaires sur le sujet ont brièvement pesé sur Wall Street et fait monter le dollar.

La vitesse à laquelle la banque centrale réduit son bilan est un sujet de préoccupation permanent pour les marchés qui y voient, au-delà des taux d'intérêt, un mécanisme plus indirect pour renchérir le coût du crédit. Et un durcissement de la politique monétaire tend à favoriser le dollar.

Or M. Powell a beaucoup fluctué sur le sujet au cours des dernières semaines.

"En décembre, il semblait complètement inflexible" en estimant que la réduction du bilan était "sur pilote automatique", a rappelé M. Anderson.

La semaine dernière, "il s'est montré beaucoup plus conciliant" et "le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed diffusé mercredi a reflété un ton similaire", a-t-il ajouté.

Mais jeudi M. Powell a de nouveau réitéré son intention de faire revenir le bilan de la Fed, qui a gonflé à plus de 4.000 milliards de dollars en raison des achats massifs d'actifs effectués par la Fed pour soutenir l'économie après la crise financière de 2008, "à un niveau plus normal".

Parmi les autres sujets de préoccupation figurent encore "le shutdown des Etats-Unis, le ralentissement de la croissance chinoise, et la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine", a énuméré Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Or ces problématiques ne semblaient pas en voie de résolution immédiate.

Les administrations américaines restaient partiellement fermées pour le 20e jour faute d'accord entre Donald Trump et les démocrates sur le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique.

Quant aux tensions commerciales, les trois journées de négociations tenues à Pékin entre Chinois et Américains ont permis de "poser les bases" d'un accord, a affirmé jeudi le ministère chinois du Commerce, mais aucune avancée concrète n'a été annoncée.

Parmi les autres devises, à 20H00 GMT jeudi, le dollar montait face à la devise japonaise, à 108,41 yens pour un dollar contre 108,17 la veille, tandis que l'euro baissait légèrement, à 124,66 yens pour un euro contre 124,85 mercredi soir.

La livre sterling se stabilisait face à l'euro (à 90,23 pence pour un euro contre 90,26 pence mercredi soir) et baissait face au dollar (à 1,2743 dollar contre 1,2789 la veille).

Le franc suisse baissait face au billet vert à 0,9798 franc suisse pour un dollar contre 0,9744 la veille et face à la devise européenne, à 1,1292 franc suisse pour un euro contre 1,1247 mercredi.

La monnaie chinoise s'est appréciée face au dollar, terminant à 6,7885 yuans pour un billet vert contre 6,8160 mercredi vers 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.287,19 dollars au lieu de 1.293,59 mercredi.

Enfin, le bitcoin valait 3.637,08 dollars contre 4.003,99 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1498 1,1543

EUR/JPY 124,66 124,85

EUR/CHF 1,1319 1,1247

EUR/GBP 0,9023 0,9026

USD/JPY 108,41 108,17

USD/CHF 0,9844 0,9744

GBP/USD 1,2743 1,2789

afp/rp