Le dollar baisse en attendant la Fed

Londres (awp/afp) - Le dollar évoluait en baisse mardi face à la majorité des principales devises, dans un marché focalisé sur une réunion de la Réserve fédérale américaine qui débute plus tard dans la journée et doit se terminer mercredi.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1377 dollar, contre 1,1348 dollar la veille à 22H00 GMT.

"Le marché des changes est attentiste avant la réunion du FOMC (Comité de politique monétaire de la Fed, ndlr)" qui s'achève mercredi, ont commenté Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG, selon qui l'institution devrait annoncer "une hausse des taux d'intérêt 'prudente'".

Alors qu'un relèvement est presque unanimement attendu par les analystes, le quatrième en 2018, les doutes émergent sur la capacité de la banque centrale à maintenir un tel rythme pour 2019, ce qui pèse sur le billet.

La confiance des constructeurs de logements aux Etats-Unis est tombée lundi à un plus bas depuis 2015, alors qu'elle est "considérée comme le principal indicateur pour mesurer la santé de l'économie d'un pays", a rappelé Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Et le président américain Donald Trump a une nouvelle fois dénoncé la politique monétaire de la Fed, la qualifiant d'"incroyable, avec un dollar très fort et virtuellement aucune inflation".

Une hausse des taux d'intérêt a pour but de ralentir une économie considérée comme en surchauffe et a également pour effet de renforcer le dollar en le rendant plus rémunérateur et donc plus attractif.

Concernant l'euro, les investisseurs digéraient une statistique sur le moral des entrepreneurs allemands qui a de nouveau baissé en décembre à 101,0 points, contre 102,0 points le mois précédent. Les analystes tablaient sur 101,7 points.

La veille, la monnaie unique avait bénéficié de l'annonce d'une révision à la baisse du budget italien d'un montant de l'ordre de quatre milliards d'euros afin de répondre aux exigences des autorités européennes.

Vers 10H00 GMT, le dollar reculait face à la monnaie japonaise, à 112,37 yens pour un dollar contre 112,83 yens lundi à 22H00 GMT.

L'euro se dépréciait également face à la devise nippone, à 127,83 yens pour un euro contre 128,03 yens la veille au soir.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro à 1,1281 franc pour un euro contre 1,1269 lundi soir, et progressait légèrement face au billet vert, à 0,9915 franc suisse pour un dollar au lieu de 0,9929 lundi.

La monnaie chinoise valait 6,8980 yuans pour un dollar contre 6,8973 yuans vers 15h30 GMT lundi.

L'once d'or valait 1249,26 dollars contre 1245,90 dollars.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3450,47 dollars contre 3493,65 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi ------------------------------------ 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1377 1,1348 EUR/JPY 127,83 128,03 EUR/CHF 1,1281 1,1269 EUR/GBP 0,8995 0,8992 USD/JPY 112,37 112,83 USD/CHF 0,9915 0,9929 GBP/USD 1,2649 1,2624

