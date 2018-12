Le dollar baisse face à l'euro après un ralentissement de l'emploi américain

New York (awp/afp) - Le dollar reculait face à l'euro vendredi après des chiffres faisant état d'un ralentissement des créations d'emplois aux Etats-Unis, les investisseurs surveillant également les suites d'une affaire judiciaire mêlant Pékin et Washington, deux capitales en plein bras de fer commercial.

Vers 20H20 GMT (21H20 à Paris) l'euro valait 1,1413 dollar contre 1,1374 dollar jeudi à 22H00 GMT.

Vendredi, le dollar a soudainement baissé à la publication du rapport sur l'emploi américain en novembre.

Les créations d'emplois sont tombées à 155.000 le mois dernier, un nombre inférieur aux attentes des analystes.

"Si les créations d'emplois sont moindres, cela est surtout à mettre sur le compte du mauvais temps qu'il a fait aux Etats-Unis le mois passé", a relativisé John Plassard, pour Mirabaud Securities.

"Le doute est cependant permis et va dans le sens des récents commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et donc d'une pause sur les hausses des taux d'intérêt en 2019", a-t-il ajouté.

Alors que la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux trois fois cette année, dopant le dollar devenu plus rémunérateur et donc plus attractif, et s'apprête à effectuer une quatrième hausse en décembre, les analystes jugent que l'institution pourrait être plus prudente en 2019.

"L'intérêt de la réunion de la Fed de décembre sera surtout sur le message que délivrera la banque centrale au sujet des futures hausses", a décrypté Mazen Issa de TD Securities.

L'euro et la livre britannique peinaient néanmoins à bénéficier de la relative faiblesse du dollar, pénalisés par leurs propres soucis.

La semaine prochaine, une réunion de la BCE aura lieu et certains analystes s'attendent à un ton plus prudent, alors que le vieux continent fait face à un ralentissement économique.

"Les investisseurs surveilleront tout indice concernant le calendrier de la première hausse de taux", ont jugé les analystes d'UBS.

La livre, de son côté, restait pénalisée par l'incertitude concernant le Brexit, à quelques jours du vote crucial du Parlement britannique sur l'accord de sortie négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Les investisseurs s'intéressaient également aux suites de l'arrestation d'une haute dirigeante chinoise du géant Huawei au Canada à la demande des Etats-Unis, attentifs à un possible sursaut de tensions entre les deux pays, quelques jours après la mise en oeuvre d'une trêve dans leur bras de fer commercial.

La directrice financière du géant chinois des télécoms est accusée de fraude par la justice américaine, a-t-on appris vendredi lors de sa comparution devant un juge de Vancouver.

"Cela rend davantage imprévisible la réaction chinoise aux négociations" commerciales avec Washington, a indiqué M. Issa.

Vers 20H20 GMT vendredi, le dollar reculait légèrement face à la monnaie japonaise, à 112,64 yens pour un dollar contre 112,68 yens jeudi, et l'euro montait face au yen, à 128,55 yens pour un euro contre 128,17 yens la veille.

Le franc suisse était stable face à l'euro, à 1,1295 franc suisse pour un euro contre un niveau équivalent jeudi, et montait face au dollar, à 0,9896 franc suisse pour un billet vert contre 0,9926 la veille.

La monnaie chinoise a fini à 6,8743 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,8827 jeudi.

L'once d'or valait 1.249,83 dollars, peu après être montée à 1.250,09 dollars, son plus haut niveau depuis la mi-juillet. Jeudi vers 22H00 GMT, l'once d'or valait 1.237,75 dollars.

Enfin le bitcoin s'échangeait pour 3.433,46 dollars contre 3.596,41 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

20H20 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1413 1,1374

EUR/JPY 128,55 128,17

EUR/CHF 1,1295 1,1295

EUR/GBP 0,8951 0,8898

USD/JPY 112,64 112,68

USD/CHF 0,9896 0,9926

GBP/USD 1,2751 1,2781

