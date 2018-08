Le dollar baisse face à l'euro, peu soutenu par un discours de Jerome Powell

New York (awp/afp) - Le dollar reculait vendredi face à l'euro après un discours du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell au cours duquel le financier a laissé inchangées les perspectives de hausses de taux.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1623 dollar, contre 1,1540 jeudi à 21H00 GMT.

La devise européenne s'appréciait face au yen japonais à 129,26 yens contre 128,44 yens jeudi soir.

Le dollar reculait légèrement face au yen à 111,20 yens, contre 111,29 jeudi.

Dans un discours très prudent à la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole vendredi, Jerome Powell a réitéré son soutien "à la trajectoire actuelle d'une hausse graduelle des taux".

Le billet vert, qui reculait déjà face à l'euro un peu plus tôt, a accentué ses pertes après les commentaires de M. Powell.

"Il n'a apporté aucun soutien au dollar en notant que le calendrier actuel était approprié et en laissant inchangées les anticipations des investisseurs", a relevé Christopher Vecchio de CFA.

Ce spécialiste rappelle que le marché prévoit à 95% une hausse de taux d'intérêt d'un quart de point en septembre et à 64% une hausse en décembre, ce qui représenterait les troisième et quatrième hausses de taux de l'année.

"En revanche, les marchés n'anticipent aucun mouvement ensuite avant juin 2019", a-t-il précisé.

Le compte-rendu publié mercredi de la dernière réunion de la Fed avait ainsi déjà signalé clairement l'intention de remonter les taux, probablement lors du prochain rendez-vous du 26 septembre.

"La stratégie de la Fed concernant sa politique monétaire est communiquée de manière très prudente et est comprise par le marché", laissant peu de place aux surprises, ont souligné les analystes de Commerzbank.

Les hausses de taux rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes mais l'effet s'estompe lorsque celles-ci sont déjà anticipées par les investisseurs.

Le dollar se préparait du coup à boucler sa plus mauvaise semaine depuis janvier face à l'euro, affecté également par des propos en début de semaine du président américain Donald Trump.

Le locataire de la Maison Blanche s'est dit "pas emballé" par Jerome Powell à la tête de l'institution, qu'il a lui-même choisi pour remplacer Janet Yellen à la tête de la Fed.

Lors de son discours vendredi, M. Powell s'est toutefois abstenu de répondre aux critiques de M. Trump ou d'évoquer la politique commerciale des tarifs douaniers comme un risque pour l'économie.

Du côté de l'euro, si la monnaie unique rebondissait face au dollar, elle restait néanmoins sous pression, ont indiqué les analystes.

"L'attention se porte sur les nombreux défis auxquels l'euro fait face. Ce qui inclut les discussions sur le budget italien, les négociations sur le Brexit, l'élection du Parlement européen en 2019 et la Turquie", a résumé Brian Martin, pour ANZ.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.205,75 dollars, contre 1.185,56 dollars jeudi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8105 yuans pour un dollar contre 6,8778 yuans jeudi.

Le bitcoin valait 6.634,07 dollars, contre 6.418,67 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1623 1,1540

EUR/JPY 129,26 128,44

EUR/CHF 1,1426 1,1381

EUR/GBP 0,9051 0,9009

USD/JPY 111,20 111,29

USD/CHF 0,9830 0,9863

GBP/USD 1,2843 1,2811

