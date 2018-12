Le dollar baisse, la livre britannique toujours volatile

Londres (awp/afp) - Le dollar poursuivait mardi sa baisse face aux principales devises, entamée lundi après l'annonce d'une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, tandis que la livre britannique hésitait au gré des nouvelles sur le front du Brexit.

Vers 15H00 GMT (16H00 à Paris), l'euro valait 1,1389 dollar contre 1,1354 dollar lundi à 22H00 GMT.

"Le dollar a été doublement frappé à court terme par le récent ton prudent dans la communication de la Fed (la Banque centrale américaine, ndlr) et par un apaisement des tensions commerciales mondiales", après l'annonce d'une trêve entre les Etats-Unis et la Chine en marge du G20 ce week-end, ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analyste pour MUFG.

Mais malgré l'apaisement, la prudence restait de mise mardi tandis que les marchés "essaient nerveusement de démêler" ce que le président américain et son homologue chinois Xi Jinping ont dit, a expliqué Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Au lendemain d'une trêve convenue avec le président chinois dans leur conflit commercial, Donald Trump avait annoncé dans un tweet dimanche soir la suppression des droits de douane chinois sur les automobiles américaines, une annonce qui n'a toujours pas été confirmée par la Chine.

Concernant la livre britannique, celle-ci a temporairement rebondi au lendemain d'un plus bas en un mois face au dollar.

Vers 15H00 GMT, elle avait néanmoins effacé une grande partie de ses gains du début de journée, s'échangeant à 1,2755 dollar contre 1,2725 dollar lundi soir. Elle était monté à 1,2840 dollar dans la matinée.

La livre a notamment grimpé après un avis rendu par l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui a estimé que le Royaume-Uni pourrait s'il le souhaite décider unilatéralement de renoncer à quitter l'Union européenne.

"La nette appréciation de la livre à cette information continue de mettre en lumière à quel point la devise est volatile et extrêmement sensible à tout ce qui concerne le Brexit", a expliqué Lukman Otunuga, analyste pour FXTM, à une semaine du vote incertain du Parlement britannique sur l'accord négocié avec Bruxelles.

Vers 15H00 GMT mardi, le billet vert valait 112,81 yens, contre 113,66 yens lundi à 22H00 GMT.

L'euro baissait face au yen à 128,48 yens contre 129,03 yens lundi soir.

Le franc suisse était stable face à l'euro, à 1,1337 franc suisse pour un euro mardi, contre 1,1331 lundi, et progressait par rapport au billet vert, à 0,9953 franc suisse pour un dollar contre 0,9975 lundi.

La monnaie chinoise progressait à 6,8325 yuans pour un dollar, contre 6,8830 vers 15H30 GMT lundi. Vers 13H30, la devise chinoise est montée à 6,8299 yuans pour un dollar, son plus haut niveau en deux mois et demi.

L'once d'or valait 1.240,95 dollars, cinquante minutes après être montée à 1.242,04 dollars, son plus haut niveau en plus d'un mois. Lundi à 22H00 GMT, l'once d'or valait 1.230,65 dollars.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.985,82 dollars, contre 3.870,96 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1389 1,1354

EUR/JPY 128,48 129,03

EUR/CHF 1,1337 1,1331

EUR/GBP 0,8930 0,8922

USD/JPY 112,81 113,66

USD/CHF 0,9953 0,9975

GBP/USD 1,2755 1,2725

afp/rp