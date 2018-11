Le dollar baisse nettement après des propos du président de la Fed

New York (awp/afp) - Le dollar s'est nettement replié mercredi en cours de séance quand le président de la Banque centrale américaine a estimé que les taux d'intérêt étaient "juste au-dessous" d'un niveau neutre pour l'économie.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,1370 dollar, contre 1,1289 dollar mardi à 22H00 GMT.

Le billet vert valait 113,58 yens, contre 113,79 yens la veille.

L'allocution de Jerome Powell devant le Club économique de New York était très attendue, les acteurs du marché scrutant notamment toute référence au taux neutre auquel la Fed aspire, celui qui favorise la croissance sans nourrir de hausse des prix.

Même si les économistes sont partagés sur son niveau, ils évoquent en ce moment un taux autour de 3% aux Etats-Unis alors que le taux d'intérêt directeur fixé par la Fed est actuellement de 2,25%.

Quand le président de l'institution avait estimé début octobre que la Fed était "encore très loin" du taux neutre, plusieurs observateurs avaient interprété ces propos comme le signal d'une remontée des taux d'intérêt à venir encore importante.

En estimant mercredi que les taux étaient "juste au-dessous" d'un niveau neutre, "M. Powell savait que le marché allait l'interpréter comme une approche plus prudente de sa part", a commenté Greg Anderson, responsable de la stratégie du marché des changes chez BMO.

Aussi, même s'il a également dit que les taux d'intérêt étaient "toujours bas si l'on prend les critères historiques" et s'il a précisé que les taux étaient au-dessous de "la fourchette d'estimations" du niveau considéré comme neutre, ces commentaires ont été interprétés comme le signe d'un éventuel ralentissement du rythme de resserrement des taux.

Les hausses de taux d'intérêt rendant le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif, il est important pour les cambistes de pouvoir estimer le plus précisément possible quand elles auront lieu.

Pour Greg Anderson, la façon dont M. Powell a aussi assuré que la Fed serait attentive aux conséquences de la remontée des taux d'intérêt sur les marchés financiers était nouvelle. "C'est comme s'il plaçait un niveau au-dessus duquel le dollar ne devait pas monter", a-t-il estimé.

Le repli du dollar est toutefois resté relativement limité, selon le spécialiste.

Si M. Powell "a pu laisser entendre que la Fed ferait une pause un peu plus tôt que prévu jusqu'à présent dans la remontée des taux d'intérêt, il n'a pas non plus suggéré" que la Fed renoncerait à une hausse en décembre, a indiqué M. Anderson.

La livre britannique de son côté a reculé face à l'euro après la parution d'un rapport de la Banque d'Angleterre prévenant qu'un Brexit sans accord causerait un choc énorme pour l'économie britannique avec un effondrement de 25% de la livre.

Vers 20H00 GMT mercredi, l'euro montait face au yen à 129,15 yens pour un euro, contre 128,46 yens mardi soir.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1295 franc suisse pour un euro contre 1,1279 mardi, et montait par rapport au billet vert, à 0,9934 franc suisse pour un dollar contre 0,9988 mardi.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9539 yuans pour un dollar, contre 6,9515 vers 15H30 GMT mardi.

L'once d'or valait 1.221,53 dollars, contre 1.215,00 dollars mardi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.302,90 dollars, contre 3.767,36 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1370 1,1289

EUR/JPY 129,15 128,46

EUR/CHF 1,1295 1,1279

EUR/GBP 0,8862 0,8861

USD/JPY 113,58 113,79

USD/CHF 0,9934 0,9988

GBP/USD 1,2831 1,2747

afp/rp