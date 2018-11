Le dollar baisse, un Congrès divisé aux Etats-Unis

Londres (awp/afp) - Le dollar reculait face aux principales devises mercredi, après la prise de contrôle de la Chambre des représentants par les démocrates lors des élections américaines de mi-mandat, qui promet de compliquer la politique budgétaire de Donald Trump.

Vers 15H00 GMT (16H00 à Paris), la monnaie unique européenne valait 1,1473 dollar, contre 1,1427 mardi vers 22H00 GMT.

L'affaiblissement du billet vert a néanmoins été "limité", selon Derek Halpenny et Fritz Louw, analyste pour MUFG, du fait de l'absence de "vague bleue" (la couleur des démocrates, ndlr) et de la conservation du Sénat par les républicains.

Tous les résultats n'étaient pas encore connus, mais les démocrates devraient remporter une trentaine de sièges supplémentaires à la chambre basse du Congrès - il leur en fallait 23 pour en reprendre le contrôle, perdu en 2010. De leur côté, les républicains ont renforcé leur courte majorité au Sénat d'au moins deux sièges, selon les médias américains.

Néanmoins, il "va être plus difficile pour Trump de faire passer plus de baisses d'impôts", a réagi Neil Wilson, analyste pour Markets.com, pour expliquer la baisse du dollar.

"Sans stimulus budgétaire supplémentaire, nous pensons que les marchés pourraient rester concentrés sur la possibilité d'un ralentissement (économique) en 2019", ont ajouté les analystes de Goldman Sachs, alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) se réunit mercredi et jeudi.

Si aucune hausse des taux n'est attendue, le ton adopté sera scruté par les cambistes tant la trajectoire de la politique monétaire est "un des enjeux clés" pour les investisseurs, a souligné Russ Mould pour AJ Bell.

Une augmentation des taux d'intérêt rend le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Malgré l'incertitude politique engendrée par un Congrès divisé, "les États-Unis restent un oasis de stabilité, comparés aux incessants problèmes économiques et politiques en Europe", a relativisé Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Depuis plusieurs mois, le Vieux Continent doit affronter un ralentissement économique, des négociations tendues sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et un bras de fer entre la Commission européenne et le gouvernement italien concernant le projet budgétaire de ce dernier.

Vers 15H00 GMT, l'euro progressait face à la monnaie nippone à 129,97 yens, contre 129,62 yens mardi à 22H00 GMT.

Le dollar baissait pour sa part face au yen à 113,28 yens mercredi matin contre 113,43 yens mardi soir.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro à 1,1450 franc suisse mercredi pour un euro, contre 1,1456 mardi soir, et se renforçait face au dollar à 0,9977 franc suisse contre 1,0025 la veille.

L'once d'or valait 1.227,84 dollars, contre 1.227,14 dollars mardi à 22H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9200 yuans pour un dollar mercredi contre 6,9195 yuans mardi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.501,55 dollars, contre 6.420,95 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1473 1,1427

EUR/JPY 129,97 129,62

EUR/CHF 1,1450 1,1456

EUR/GBP 0,8728 0,8723

USD/JPY 113,28 113,43

USD/CHF 0,9977 1,0025

GBP/USD 1,3147 1,3099

afp/rp