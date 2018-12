New York (awp/afp) - Le dollar a atteint un plus bas depuis six semaines face à l'euro jeudi, au lendemain d'une hausse de taux de la Banque centrale américaine (Fed) qui a perturbé les marchés, et alors qu'un blocage budgétaire menaçait les Etats-Unis.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro s'échangeait à 1,1467 dollar, son plus haut niveau depuis six semaines, contre 1,1376 mercredi à 22H00 GMT.

Mercredi, la hausse de taux de la Fed, d'un quart de point de 2,25% à 2,50%, bien que largement anticipée par les marchés, avait donné un coup de fouet au dollar avant que celui-ci ne retombe.

"Les investisseurs réalisent que le dollar aurait dû plonger mercredi, alors ils vendent" jeudi, a signalé Erik Nelson de Wells Fargo.

Car si la Banque centrale a annoncé une hausse de taux mercredi, elle a tout de même suggéré un ralentissement en 2019, abaissant le nombre de hausses de taux prévues à deux, contre trois précédemment.

"La Fed n'a certes pas été aussi accommodante qu'anticipé. Mais elle a tout de même été un peu plus conciliante" qu'auparavant, a indiqué M. Nelson.

Les hausses de taux d'intérêt rémunèrent davantage et rendent donc plus attractifs les achats de devise américaine. A l'inverse, l'annonce d'un ralentissement dans les hausses de taux fait craindre une rémunération moins attractive qu'anticipé et engendre donc des mouvements de vente de la part des courtiers.

La chute du dollar intervient dans un contexte politique délicat, le président américain Donald Trump ayant refusé jeudi de signer une loi budgétaire provisoire qui permettrait d'éviter une paralysie d'une partie des administrations fédérales.

Cette décision de M. Trump augmente les risques d'un "shutdown" du gouvernement avant Noël puisque la date-limite pour trouver un accord budgétaire entre les deux chambres du Congrès et la Maison Blanche est fixé à vendredi soir.

Toutefois, "cela affecte à la marge le dollar car un +shutdown+ n'aurait pas beaucoup d'implications pour la monnaie", a signalé M. Nelson.

Dans ce contexte, l'euro continuait de profiter de l'accord sur le budget italien annoncé mercredi par la Commission européenne.

Cet accord "supprime un facteur d'incertitude pour la zone euro", a expliqué un analyste d'UBS.

Concernant la livre britannique, les investisseurs digéraient la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir son taux d'intérêt. La décision, attendue, a eu peu d'effet sur la devise.

Du côté du Japon, la Banque centrale (BoJ) avait également choisi plus tôt dans la journée de laisser inchangés ses taux, persistant dans la politique monétaire ultra-accommodante qu'elle mène depuis plus de cinq ans.

Vers 20H00 GMT jeudi, le yen japonais progressait face à la monnaie unique européenne à 127,46 yens pour un euro, contre 127,96 la veille, ainsi que face au dollar à 111,13 yens pour un billet vert contre 112,48 mercredi.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro à 1,1320 franc pour un euro, contre 1,1317 la veille, et montait par rapport à la devise américaine à 0,9872 franc suisse pour un dollar, au lieu de 0,9946 mercredi.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8850 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,8911 yuans la veille.

L'once d'or valait 1.262,23 dollars, contre 1.243,05 dollars. Vers 14H25, elle est montée jusqu'à 1.266,55 dollars, un sommet depuis juin.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 4.045,62 dollars, contre 3.668,85 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1467 1,1376

EUR/JPY 127,46 127,96

EUR/CHF 1,1320 1,1317

EUR/GBP 0,9048 0,9021

USD/JPY 111,13 112,48

USD/CHF 0,9872 0,9946

GBP/USD 1,2674 1,2610

afp/rp