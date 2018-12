Le dollar en baisse après la trêve sino-américaine

Londres (awp/afp) - Le dollar baissait lundi face à la majorité des principales devises, mais progressait face à la livre britannique, après la trêve commerciale annoncée ce week-end par les Etats-Unis et la Chine.

Vers 15H00 GMT (16H00 à Paris), l'euro valait 1,1350 dollar contre 1,1317 vendredi à 22H00 GMT.

"Les investisseurs ont délaissé le billet vert en tant que valeur refuge", a commenté Connor Campbell, analyste pour Spreadex.com.

"Cette année, le dollar a eu tendance à s'apprécier contre les autres devises quand les tensions commerciales entre les Etats-Unis et d'autres pays se sont envenimées. (...) De ce fait, ce ne devrait pas être une surprise que la force du dollar s'infléchisse alors que les tensions commerciales s'apaisent à court-terme", ont ajouté Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Donald Trump et Xi Jinping sont convenus samedi d'une trêve dans le conflit commercial qui les oppose, en conclusion d'un sommet du G20 conflictuel à Buenos Aires.

Le vice-ministre chinois du commerce, Wang Shouwen, a souligné que Washington renonçait à porter comme prévu de 10% à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises - la moitié du total - à partir du 1er janvier.

Mais la Maison Blanche a fait savoir que cette décision n'était que suspendue, plus précisément pour une durée de 90 jours.

De plus, "une escalade dans la guerre commerciale pourrait avoir un effet inflationniste aux Etats-Unis et aurait forcé la Fed (la Banque centrale américaine) à prendre des mesures plus prononcées sur ses taux", ont expliqué les analystes de Commerzbank pour justifier la baisse du billet vert.

Lorsque l'inflation dépasse les 2%, niveau jugé optimal par la Réserve fédérale américaine, l'institution a tendance à relever ses taux d'intérêt, ce qui rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

La livre britannique, de son côté, a effacé ses gains du début de journée face au billet vert, tombant même vers 14H00 GMT à un plus bas en un mois à 1,2699 dollar pour une livre, tandis que "les réalités du Brexit" pèsent sur la devise, selon M. Campbell.

Le texte négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne doit être présenté le 11 décembre au Parlement britannique mais l'accord suscite l'hostilité tant des partisans du Brexit, redoutant un amarrage illimité du Royaume-Uni à l'UE, que des europhiles qui voient peu d'intérêt à sortir du club européen.

Un rejet du texte accroîtrait la probabilité d'une sortie sans accord.

Vers 15H00 GMT lundi, la devise britannique valait 1,2727 dollar contre 1,2749 vendredi à 22H00. Un euro s'échangeait pour 89,18 pence, contre 88,74 pence vendredi.

Le billet vert valait 113,48 yens, contre 113,57 yens vendredi.

L'euro progressait face au yen à 128,81 yens pour un euro contre 128,44 yens vendredi soir.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1320 franc suisse pour un euro lundi, contre 1,1309 vendredi, et se stabilisait par rapport au billet vert, à 0,9972 franc suisse pour un dollar contre 0,9979 vendredi.

La monnaie chinoise progressait nettement à 6,8830 yuans pour un dollar, contre 6,9605 vers 15H30 GMT vendredi. Vers 09H25 GMT, elle est montée à 6,8793 yuans pour un dollar, son plus haut niveau depuis un mois.

L'once d'or valait 1.233,92 dollars, contre 1.222,50 dollars vendredi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.958,80 dollars, contre 3.930,38 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1350 1,1317

EUR/JPY 128,81 128,44

EUR/CHF 1,1320 1,1309

EUR/GBP 0,8918 0,8874

USD/JPY 113,48 113,57

USD/CHF 0,9972 0,9979

GBP/USD 1,2727 1,2749

afp/rp