Le dollar en baisse au lendemain d'une journée mouvementée sur les marchés

Londres (awp/afp) - Le dollar baissait face à la majorité des principales devises mercredi, après avoir grimpé mardi lors d'une journée agitée sur les places boursières, et à la veille d'un jour férié au Etats-Unis.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1384 dollar, contre 1,1370 mardi à 22H00 GMT.

Mardi, la nervosité s'est emparée des marchés avec une chute des places boursières européennes à la clôture et une nouvelle séance chahutée à Wall Street, ce qui a favorisé le dollar et le yen japonais, généralement considérés comme des valeurs refuges.

Mais, "désormais, tout le monde devrait réaliser que le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine va toucher à sa fin l'an prochain, et ne constituera plus un soutien pour le billet vert", ont souligné les analystes de Commerzbank, alors qu'une perspective de hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Selon Commerzbank, cela va notamment se traduire par le fait que de mauvaises données économiques vont peser sur le dollar bien plus que les bons chiffres ne vont le soutenir.

Mercredi, les investisseurs, notamment américains, pourraient néanmoins se tenir éloignés des marchés, à la veille de Thanksgiving, qui sera suivi du Black Friday vendredi.

La livre britannique, de son côté, perdait du terrain face à l'euro et face au dollar.

La Première ministre britannique Theresa May doit se rendre mercredi à Bruxelles pour rencontrer Jean-Claude Juncker, en amont du sommet spécial qui réunira dimanche les dirigeants des pays de l'UE.

La veille, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a apporté son soutien au projet d'accord négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Mais parmi les propos tenus, plusieurs analystes, comme Derek Halpenny et Fritz Louw pour MUFG, ont retenu que des "hausses de taux n'étaient pas incompatibles avec un mauvais ou un non-accord sur le Brexit".

"Dans le cas d'un Brexit dur, une nouvelle dépréciation de la livre pourrait générer une pression inflationniste significative qui justifierait une hausse de taux", ont-ils expliqué.

Enfin, concernant l'euro, les investisseurs gardaient un oeil sur l'Italie, en conflit avec la Commission européenne à propos de son budget pour 2019.

Parmi les autres devises, le dollar remontait face au yen, à 112,96 yens pour un dollar mercredi, contre 112,77 yens mardi soir.

L'euro valait 128,60 yens mercredi, contre 128,24 mardi.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1326 franc suisse pour un euro mercredi, contre 1,1317 mardi, et se stabilisait par rapport au billet vert à 0,9949 franc suisse pour un dollar contre 0,9954 mardi.

La monnaie chinoise valait 6,9384 yuans pour un dollar, contre 6,9453 mardi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1225,40 dollars, contre 1221,63 dollars mardi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4573,72 dollars, contre 4337,68 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi ---------------------------------- 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1384 1,1370 EUR/JPY 128,60 128,24 EUR/CHF 1,1326 1,1317 EUR/GBP 0,8907 0,8892 USD/JPY 112,96 112,77 USD/CHF 0,9949 0,9954 GBP/USD 1,2780 1,2788

