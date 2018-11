Le dollar en baisse face à l'euro, prudence de la livre

Londres (awp/afp) - Le dollar baissait lundi face à l'euro, et dans une moindre mesure face à la livre, tandis que les investisseurs restaient prudents avant le vote sur l'accord du Brexit devant le Parlement britannique.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro valait 1,1376 dollar, contre 1,1337 dollar vendredi à 22H00 GMT.

Concernant la livre britannique, "les investisseurs n'ont pas été enthousiasmés par l'accord sur le Brexit signé ce week-end", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM, alors que la devise montait légèrement face au dollar et au yen japonais, mais baissait légèrement face à la majorité des autres principales monnaies.

Le "traité de retrait" approuvé par les dirigeants des pays européens, après 17 mois de tractations avec Londres, doit en effet désormais passer l'épreuve de la ratification du Parlement européen et surtout celle, loin d'être acquise, du Parlement britannique.

La Première ministre britannique Theresa May doit réunir lundi matin son cabinet puis s'employer à convaincre avant Noël son pays et le Parlement qu'il s'agit du "meilleur accord possible".

"Durant les deux prochaines semaines, la livre évoluera probablement avec une plus forte volatilité et sera sensible aux informations suggérant la direction" que prendra le processus (approbation ou refus du Parlement britannique), ont expliqué Lee Harmdan et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Dans le dossier italien, le dialogue sur le budget rejeté par Bruxelles continue avec la Commission européenne et l'apaisement "aide l'euro", selon Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Lundi, le vice-Premier ministre italien Luigi Di Maio s'est dit ouvert à une baisse du niveau de déficit par rapport à ce qui était initialement prévu, après que le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a indiqué samedi soir que le pays avait l'espoir que le dialogue avec la Commission permettra d'éviter des sanctions.

Sur le front des indicateurs, le moral des entrepreneurs allemands a de nouveau baissé en novembre à 102,0 points, contre 102,9 points le mois précédent (chiffre révisé), selon le baromètre IFO.

La publication n'a pas fait réagir le cours de la monnaie unique.

Enfin, les investisseurs gardaient également un oeil sur la réunion du G20 qui se tiendra vendredi et samedi et qui réunira 19 pays et l'Union européenne.

Vers 10H00 GMT lundi, le billet vert valait 113,22 yens, contre 112,96 yens vendredi à 22H00 GMT.

L'euro était en hausse face au yen à 128,81 yens pour un euro contre 128,06 yens vendredi soir.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1335 franc suisse pour un euro lundi, contre 1,1311 vendredi, et s'appréciait légèrement par rapport au billet vert, à 0,9964 franc suisse pour un dollar contre 0,9974 vendredi.

La monnaie chinoise montait à 6,9372 yuans pour un dollar, contre 6,9485 vers 15H30 GMT vendredi.

L'once d'or valait 1.226,10 dollars, contre 1.223,19 dollars vendredi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.880,61 dollars, contre 4.260,57 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg. Il a plongé sous 4.000 dollars dimanche soir puis est tombé à 3.675,40 dollars, son plus bas niveau depuis septembre 2017.

Cours de lundi Cours de vendredi ---------------------------------- 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1376 1,1337 EUR/JPY 128,81 128,06 EUR/CHF 1,1335 1,1311 EUR/GBP 0,8861 0,8849 USD/JPY 113,22 112,96 USD/CHF 0,9964 0,9974 GBP/USD 1,2838 1,2814

afp/fr