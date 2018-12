Le dollar en baisse face à plusieurs devises en attendant la Fed

New York (awp/afp) - Le dollar baissait mardi face à la majorité des principales devises, dans un marché focalisé sur une réunion de la Banque centrale américaine (Fed) qui devrait aboutir à une hausse de taux mercredi.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro s'échangeait à 1,1360 dollar, contre 1,1348 dollar la veille à 22H00 GMT.

Le "Dollar Index", qui calcule le niveau du billet vert face à six devises concurrentes, dont l'euro, le yen et la livre, reculait légèrement.

"Un hausse prudente des taux d'intérêt semble être le pronostic le plus partagé au sein des marchés, tandis que les projections confirment un ralentissement (économique) aux Etats-Unis l'année prochaine", a expliqué Craig Erlam, analyste pour Oanda.

Si le relèvement de taux de la Banque centrale a lieu, ce sera le quatrième en 2018. Mais des doutes émergent sur la capacité de la Banque centrale à maintenir un tel rythme pour 2019.

La confiance des constructeurs de logements aux Etats-Unis, l'un des indicateurs particulièrement surveillés, est par exemple tombée lundi à un plus bas depuis 2015.

Mardi, le président américain Donald Trump a mis de nouveau en garde la Fed contre "une nouvelle erreur".

"J'espère que les gens à la Fed liront l'éditorial du Wall Street Journal du jour avant de faire encore une nouvelle erreur", a tweeté le président américain. "Sentez le marché, ne prenez pas vos décisions simplement à partir de chiffres sans signification", a-t-il ajouté. La veille, il avait déjà tenté d'influer sur la décision de la Fed.

Une hausse des taux d'intérêt a pour but d'éviter une surchauffe de l'économie et a également pour effet de renforcer le dollar en le rendant plus rémunérateur et donc plus attractif.

"Ce n'est pas la première fois que (le président américain) intervient dans le débat, il semble surtout chercher un coupable lorsque les marchés financier se mettront à nouveau à reculer", a commenté Greg Anderson de BMO.

"Il sait que la hausse est quasiment actée", a ajouté le spécialiste.

Concernant l'euro, les investisseurs digéraient une statistique sur le moral des entrepreneurs allemands qui a de nouveau baissé en décembre à 101,0 points, contre 102,0 points le mois précédent.

"Bien que les signes d'un ralentissement soient évidents, nous conservons notre scénario d'un rebond de l'activité économique", a néanmoins tempéré Andreas Rees, analyste pour UniCredit.

Vers 20H00 GMT, le dollar reculait face à la monnaie japonaise, à 112,53 yens pour un dollar contre 112,83 yens lundi à 22H00 GMT.

L'euro baissait légèrement face à la devise nippone, à 127,84 yens pour un euro contre 128,03 yens la veille au soir.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro à 1,1275 franc pour un euro contre 1,1269 lundi soir, et progressait légèrement face au billet vert, à 0,9925 franc suisse pour un dollar au lieu de 0,9929 lundi.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8953 yuans pour un dollar contre 6,8973 yuans vers 15h30 GMT lundi.

L'once d'or valait 1.248,91 dollars contre 1.245,90 dollars.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.525,02 dollars contre 3.493,65 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1360 1,1348

EUR/JPY 127,84 128,03

EUR/CHF 1,1275 1,1269

EUR/GBP 0,8985 0,8992

USD/JPY 112,53 112,83

USD/CHF 0,9925 0,9929

GBP/USD 1,2644 1,2624

afp/rp