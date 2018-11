Le dollar, en pleine aversion au risque, monte face aux devises concurrentes

New York (awp/afp) - Le dollar montait mardi face à l'euro et à la plupart des devises concurrentes, faisant office de valeur refuge pour des investisseurs déboussolés par un mouvement de chute généralisée des places financières mondiales.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,1365 dollar, contre 1,1454 lundi à 22H00 GMT.

Le dollar montait face au yen, à 112,76 yens pour un dollar, contre 112,55 yens lundi soir.

Il avançait également face à la monnaie britannique à 1,2783 dollar pour une livre, contre 1,2854 dollar la veille, ainsi que face à la monnaie suisse à 0,9952 franc suisse pour un dollar, contre 0,9935 lundi.

La devise américaine progressait plus généralement face à un panier de six devises concurrentes regroupées au sein du "Dollar Index".

"C'est la journée du dollar", a commenté David Gilmore, de Foreign Exchange Analytics.

La nervosité qui s'est emparée des places financières mondiales a fait plonger les cours du pétrole de plus de 6% à Londres et New York, fait chuter les places boursières européennes à la clôture et entraînait une nouvelle séance chahutée à Wall Street.

Dans ce contexte, la demande en billets verts s'accroît car la monnaie américaine est considérée comme une valeur moins risquée aux yeux des courtiers.

"Il est assez rare pour être souligné que le dollar monte aussi face au yen dans ce contexte, la devise américaine est d'une certaine manière la seule vraiment debout", a ajouté M. Gilmore. La devise nippone est considérée généralement comme une valeur refuge au même titre que le dollar.

Concernant la monnaie européenne, "les marchés sont de moins en moins à l'aise avec la situation du budget italien", a observé Joe Manimbo, de Western Union.

Lundi, l'État italien a commencé à placer des bons du Trésor auprès de particuliers, une première depuis que la coalition populiste est entrée en fonction au printemps. Néanmoins, la journée a été décevante en termes de montant récolté et le taux d'emprunt à dix ans est monté jusqu'à 3,717%, un niveau plus vu depuis un mois.

Les relations entre la Commission européenne et l'Italie sont par ailleurs dans le viseur du marché depuis que Rome a refusé de revoir son budget pour 2019, prenant ainsi le risque de sanctions financières, dont la mise en oeuvre reste néanmoins assez hypothétique.

Alors que les derniers réglages sur le Brexit se jouent actuellement, la devise britannique s'échangeait à 88,90 pence pour un euro, contre 89,11 pence lundi.

L'euro valait 128,18 yens, contre 128,92 yens lundi.

Le franc suisse montait face à l'euro, à 1,1310 franc suisse pour un euro, contre 1,1380 lundi.

L'once d'or valait 1.220,68 dollars, contre 1.224,50 dollars lundi à 22H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9453 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,9420 lundi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.529,36 dollars, contre 4.785,54 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1365 1,1454

EUR/JPY 128,18 128,92

EUR/CHF 1,1310 1,1380

EUR/GBP 0,8890 0,8911

USD/JPY 112,76 112,55

USD/CHF 0,9952 0,9935

GBP/USD 1,2783 1,2854

afp/rp