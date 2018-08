Le dollar encore lesté face à l'euro par les critiques de Trump sur la Fed

New York (awp/afp) - L'euro montait mardi face à un dollar subissant toujours les critiques, dévoilées la veille, de Donald Trump à l'encontre de la politique de hausse des taux d'intérêt du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1573 dollar, contre 1,1482 dollar lundi à 21H00 GMT.

La devise européenne montait face au yen japonais à 127,75 yens contre 126,38 yens lundi soir.

Le dollar gagnait également un peu de terrain face au yen à 110,38 yens, contre 110,07 lundi.

"En l'absence d'indicateur clé, les commentaires du président Trump critiquant la Réserve fédérale et marquant son insatisfaction face à la remontée des taux d'intérêt ont continué à retenir l'attention du marché", a souligné Eric Vilora de Wells Fargo.

Même si "ces paroles ne vont probablement pas altérer la conduite de la Fed", ces commentaires "ont pu contribuer au repli du dollar", a-t-il ajouté. D'autant plus que le billet vert s'est beaucoup renforcé depuis avril et que les investisseurs sont à l'affût de tout signe de faiblesse.

"Actuellement, il n'y a rien qui suggère que (l'indépendance de la Fed) soit en danger, mais la rhétorique de M. Trump continue de semer le doute et la confusion", a estimé Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

"Ces commentaires sont interprétés comme une tentative de Trump de faire baisser le dollar et implicitement de décourager la Fed de relever ses taux", a avancé pour sa part Karl Haeling de LBBW.

La sortie de M. Trump va en tout cas rendre plus difficile le débat sur la politique monétaire américaine, alors que certains nuages découlant des tensions politiques et commerciales pourraient assombrir les perspectives économiques du pays.

Une future révision du rythme de normalisation pourrait ainsi créer des suspicions d'intervention politique, a remarqué Michael Hewson de CMC Markets.

Alors que deux hausses des taux d'intérêt ont déjà eu lieu en mars et en juin, les analystes tablent en majorité sur deux autres avant la fin de l'année.

Un relèvement des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

La critique de Donald Trump intervient alors que M. Powell s'exprimera vendredi, au deuxième jour du symposium de Jackson Hole, qui réunit économistes et banquiers centraux dans l'Etat du Wyoming, aux Etats-Unis. Un événement très attendu car des décisions monétaires ont parfois été annoncées lors des éditions précédentes.

Les investisseurs restaient par ailleurs attentifs aux pourparlers prévus mercredi et jeudi entre la Chine et les Etats-Unis pour tenter de désamorcer le conflit commercial qui les oppose.

Pékin a affirmé mardi "garder espoir" d'"obtenir de bons résultats", tandis que Donald Trump a indiqué ne pas "en attendre grand-chose", fustigeant de nouveau une "manipulation" du yuan.

Enfin, du côté de l'euro, la monnaie unique a également profité, selon plusieurs analystes, de la détente sur les taux d'emprunt italiens, même si les marchés restent préoccupés par le niveau de la dette et les mesures que pourrait mettre en oeuvre le gouvernement de coalition.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.192,65 dollars, contre 1.190,51 dollars lundi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6.450,79 yuans pour un dollar contre 6,8578 yuans lundi.

Le bitcoin valait 6.450,79 dollars, contre 6.455,22 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1573 1,1482

EUR/JPY 127,75 126,38

EUR/CHF 1,1404 1,1383

EUR/GBP 0,8968 0,8972

USD/JPY 110,38 110,07

USD/CHF 0,9853 0,9916

GBP/USD 1,2905 1,2798

afp/rp