Le dollar fragilisé face à l'euro par une Fed plus prudente

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Pédagogie EURUSD, plus simplement appelé l’Euro de par le statut de devise de référence du Dollar, fait partie des parités du Forex qui offre le moins d’historique du fait de la récente naissance de la devise européenne. Son cours évalue le rapport de force entre les monnaies de deux zones économiques majeures.



- l’Euro de la zone Euro constituée de seize états : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Grèce, Slovénie, Chypre, Malte et Slovaquie, pour un total de 325 millions d’habitants.

- le Dollar des Etats-Unis pour un total de 300 millions d’habitants.



Une multitude de facteurs oriente le cours dans un sens ou dans l’autre mais le principal impact réside dans la politique monétaire de chaque zone, dirigée par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour l’Euro et par la Réserve Fédérale (FED) pour le Dollar US. Les statistiques économiques, principalement américaines, exercent également une influence. La plus attendue est toujours l’évolution du taux de chômage annoncée chaque premier vendredi du mois à 14h30 (GMT+1).