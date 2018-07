Le dollar monte face à l'euro après la BCE et avant les chiffres du PIB

New York (awp/afp) - Le dollar montait jeudi face à l'euro après une réunion de la Banque centrale européenne et à la veille de données sur la croissance américaine, dans un contexte d'apaisement des relations commerciales entre l'Europe et les Etats-Unis.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait 1,1646 dollar contre 1,1729 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La devise européenne était également en baisse face à la monnaie nipponne à 129,50 yens contre 130,16 yens mercredi soir.

Le dollar montait face au yen à 111,19 yens contre 110,98 yens mercredi soir.

L'euro, qui était déjà en baisse en début de séance face au billet vert, a lâché davantage de terrain après la conférence de presse du président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi à la suite d'une réunion de politique monétaire de l'institution.

Durant cette conférence, M. Draghi a affirmé qu'il ne voyait "pas l'intérêt de modifier les prévisions antérieures concernant les hausses de taux d'intérêt et que les banquiers centraux n'avaient pas évoqué le sujet du réinvestissement des titres financiers achetés dans le cadre du programme de rachats d'actifs et arrivant à échéance", a affirmé Omer Esiner de Commonwealth FX.

"Ces commentaires ont alimenté l'idée que la BCE n'est pas pressée d'accélérer la normalisation monétaire et contrastent avec le ton beaucoup plus agressif de la Banque centrale américaine", a-t-il expliqué.

Les hausses de taux rendent les devises plus attractives en rémunérant davantage les actifs libellés dans cette monnaie.

"Cette réunion a été un non-événement" en raison du statu quo sur les taux, a estimé quant à lui David Gilmore de Foreign Exchange Analytics. Une raison selon lui pour se délester de la monnaie européenne au lendemain d'une progression de l'euro sur fond d'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Union européenne.

Donald Trump et le chef de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker ont en effet désamorcé mercredi la crise née des tarifs douaniers imposés par les Etats-Unis, annonçant une série de décisions dans l'agriculture.

D'après M. Gilmore, les marchés se positionnaient surtout à la veille de la publication des chiffres de la croissance américaine pour le deuxième trimestre.

Les analystes anticipent une progression trimestrielle de plus de 4%, une cadence inédite depuis 2014.

D'après M. Gilmore, cette progression pourrait davantage se rapprocher des 5%.

Une forte croissance soutiendrait la banque centrale américaine (Fed) dans sa stratégie de hausse progressive des taux d'intérêt, et donc apporter encore davantage de soutien au billet vert.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or valait 1.223,61 dollars, contre 1.231,62 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7928 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,7697 yuans pour un dollar mercredi.

Le bitcoin s'échangeait pour 8.226,95 dollars, contre 8.176,35 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1646 1,1729

EUR/JPY 129,50 130,16

EUR/CHF 1,1582 1,1632

EUR/GBP 0,8882 0,8891

USD/JPY 111,19 110,98

USD/CHF 0,9946 0,9919

GBP/USD 1,3111 1,3189

afp/rp