Le dollar monte face à l'euro et pèse sur les devises émergentes

New York (awp/afp) - Le dollar tirait avantage mardi face à l'euro du regain d'inquiétudes liées aux tensions commerciales, accentuant dans le même temps les déboires des devises émergentes qui détiennent une partie de leur dette en monnaie américaine.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1578 dollar, contre 1,1619 dollar lundi à 21H00 GMT.

La devise européenne évoluait près de l'équilibre face au yen à 129,07 yens contre 129,04 yens lundi soir.

Le dollar s'appréciait face au yen à 111,47 yens contre 111,07 yens la veille.

"Un thème familier continue à influencer les marchés: la crainte d'une guerre commerciale mondiale", a commenté Joe Manimbo, de Western Union.

La prudence est de mise avant la fin d'une consultation publique américaine jeudi qui pourrait aboutir à l'imposition de nouvelles taxes sur 200 milliards de dollars de biens chinois.

De plus, les négociations commerciales entre le Canada et les Etats-Unis ont été suspendues vendredi faute d'accord, ce qui a conduit le lendemain le président Donald Trump à menacer Ottawa d'expulsion de l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena).

En conséquence, "les investisseurs recherchent le billet vert comme valeur refuge", a expliqué Naeem Aslam, analyste chez Think Markets.

Tout comme l'euro, la livre turque, le peso argentin, les roupies indienne et sri-lankaise s'inscrivaient en net recul face au dollar.

Outre le peso argentin et la livre turque qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur depuis le début de l'année, la monnaie indonésienne évolue à ses plus bas depuis la crise asiatique de 1998 tandis que les devises de l'Inde et du Sri Lanka évoluent autour de leurs plus bas historiques face au dollar.

"Les tensions commerciales ne sont pas les seules responsables de la dégringolade des monnaies émergentes face au dollar", a commenté Hussein Sayed, analyste chez FXTM, qui blâme également "la fin des politiques monétaires accommodantes après dix ans de taux d'intérêt très bas".

Les hausses de taux d'intérêt américains rémunèrent davantage les détenteurs de devises américaines, ce qui est bénéfique pour le billet vert.

Or cette hausse du dollar renchérit par la même occasion la dette des pays émergents libellée en devise américaine. La potentielle incapacité de ces Etats à la rembourser inquiète les investisseurs qui parient alors sur une chute de ces devises.

Les gains du dollar ont été légèrement accentués mardi par un solide indicateur de l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis, à la surprise des analystes.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.192,60 dollars contre 1.200,99 dollars la veille à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8442 yuans pour un dollar contre 6,8228 yuans lundi.

Le bitcoin valait 6.844,20 dollars contre 7.298,59 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

-------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1578 1,1619

EUR/JPY 129,07 129,04

EUR/CHF 1,1284 1,1262

EUR/GBP 0,9005 0,9027

USD/JPY 111,47 111,07

USD/CHF 0,9745 0,9693

GBP/USD 1,2858 1,2870

afp/rp