Le dollar monte face à l'euro, favorisé par des indicateurs américains

New York (awp/afp) - Le dollar, profitant de deux indicateurs américains et d'un contexte globalement favorable, continuait à avancer face à l'euro vendredi, se rapprochant de ses plus hauts depuis juin 2017.

Vers 20H30 GMT (21H30 à Paris), l'euro valait 1,1332 dollar, contre 1,1363 jeudi vers 22H00 GMT.

De fortes hausses dans les prix des biens alimentaires et du carburant ont fait monter l'indice des prix à la production (PPI) en octobre à 0,6% sur un mois, sa plus forte progression depuis plus de six ans.

La confiance des consommateurs, portée par des attentes de revenus en hausse et une croissance de l'emploi robuste, est quant à elle restée solide malgré une légère érosion en novembre, selon l'Université du Michigan.

"La confiance est proche de niveaux records malgré les guerres commerciales et les incertitudes ambiantes", ont réagi les analystes de Daily FX.

Pour ce qui est de l'indice PPI, il "valide la tendance agressive qu'a adopté la Banque centrale américaine (Fed) sur les taux d'intérêt", a estimé Joe Manimbo de Western Union.

La hausse des prix, et plus généralement le contexte favorable à la croissance, encourage la Fed à monter ses taux, ce qui a pour conséquence de mieux rémunérer les détenteurs de dollars, et donc de faire monter le billet vert sur le marché des changes.

Jeudi, la Fed a maintenu ses taux d'intérêt en l'état, comme attendu, mais a promis d'autres hausses dans le futur. La plupart des investisseurs parient sur une nouvelle hausse de taux annuelle en décembre, la quatrième cette année.

Du côté de la devise européenne, "le risque italien devient chaque jour plus bruyant", a expliqué Stephen Innes, analyste pour Oanda, qui juge que "l'euro est dorénavant à une intersection délicate".

Dans ses prévisions d'automne publiées jeudi, la Commission européenne a estimé que le déficit de l'Italie atteindra 2,9% de sa richesse nationale l'an prochain, puis 3,1% en 2020, bien au-delà des prévisions de Rome, à 2,4% en 2019 et 2,1% l'année suivante.

Vendredi, le vice-Premier ministre italien Luigi Di Maio a "garanti" le maintien de l'Italie dans l'euro tout en défendant le projet de budget. L'Italie a jusqu'au 13 novembre pour présenter un budget révisé à l'UE, sans quoi elle s'expose à l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif.

Ce blocage fait dire aux observateurs que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait être amenée à repousser les futures hausses de taux d'intérêt qu'elle projette d'imposer en 2019.

Vers 20H30 GMT, l'euro perdait du terrain face à la devise japonaise, à 129,03 yens pour un euro, contre 129,61 jeudi à 22H00 GMT.

Le dollar baissait légèrement face au yen, à 113,86 yens pour un dollar vendredi contre 114,07 jeudi soir.

Le franc suisse se renforçait légèrement par rapport à l'euro à 1,1399 franc suisse pour un euro, contre 1,1431 jeudi soir. Il restait en revanche stable face au dollar à 1,0059 franc suisse pour un dollar contre un niveau équivalent la veille.

L'once d'or valait 1.208,94 dollars, contre 1.223,99 dollars jeudi à 22H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9567 yuans pour un dollar vendredi contre 6,9345 yuans jeudi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 6.341,80 dollars, contre 6.419,50 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

----------------------------------

20H30 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1332 1,1363

EUR/JPY 129,03 129,61

EUR/CHF 1,1399 1,1431

EUR/GBP 0,8743 0,8699

USD/JPY 113,86 114,07

USD/CHF 1,0059 1,0059

GBP/USD 1,2963 1,3062

afp/rp