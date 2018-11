Le dollar monte face à l'euro sur fond de tensions commerciales

New York (awp/afp) - Le dollar gagnait du terrain face à l'euro en cours d'échanges new-yorkais, soutenu par un regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires et les propos d'une responsable de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,1293 dollar, contre 1,1328 dollar lundi à 22H00 GMT.

Après avoir longuement hésité entre hausse et baisse, l'euro a brusquement lâché du terrain après que l'hebdomadaire économique allemand Wirtschaftswoche a rapporté, en citant des "sources européennes", que le président américain, Donald Trump, "pourrait imposer des taxes douanières dès la semaine prochaine" sur toutes les importations de véhicules, à l'exception du Canada et du Mexique.

A quelques jours du G20 prévu à Buenos Aires en Argentine, les analystes gardaient également un oeil sur les relations entre les Etats-Unis et la Chine tandis que le président américain a de nouveau brandi lundi des menaces commerciales à l'encontre de Pékin.

Dans ce contexte, le dollar "reste clairement une valeur attrayante en période d'incertitudes pour le marché", a noté Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Mais le billet vert a aussi profité mardi "des commentaires constructifs du vice-président de la Fed (Richard Clarida) sur la solidité de l'économie américaine et sur l'importance d'adopter une approche graduelle dans la remontée des taux d'intérêt", selon Eric Theoret, de Scotiabank.

"Certains s'attendaient peut-être à ce qu'il recalibre un peu son message dans le sens d'une approche plus prudente envers la remontée des taux, ils ont ajusté leurs positions par la suite", a-t-il estimé.

A l'affût de toute indication sur les décisions à venir de la banque, les cambistes attendent désormais mercredi la diffusion du compte-rendu de la dernière réunion de son comité de politique monétaire et un discours de son président, Jerome Powell.

La livre britannique, de son côté, était toujours en baisse par rapport au billet vert mardi vers 20H00 GMT, à 1,2731 dollar contre 1,2827 dollar lundi soir. Un euro valait 88,71 pence, contre 88,41 pence la veille.

Lundi soir, Donald Trump a prévenu que l'accord de divorce conclu la veille entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait nuire aux échanges commerciaux entre Washington et Londres.

Des commentaires balayés par la Première ministre britannique, Theresa May, qui a assuré que son pays sera libre de négocier des accords commerciaux avec le reste du monde.

Vers 20H00 GMT mardi, le billet vert valait 113,79 yens, contre 113,58 yens lundi à 22H00 GMT.

L'euro était en légère baisse face au yen, à 128,50 yens pour un euro contre 128,67 yens lundi soir.

Le franc suisse montait face à l'euro, à 1,1279 franc suisse pour un euro mardi contre 1,1311 lundi, et perdait du terrain par rapport au billet vert, à 0,9987 franc suisse pour un dollar contre 0,9983 lundi.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9515 yuans pour un dollar, contre 6,9408 vers 15H30 GMT lundi.

L'once d'or valait 1.213,16 dollars, contre 1.222,40 dollars lundi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.688,04 dollars, contre 3.663,84 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1293 1,1328

EUR/JPY 128,50 128,67

EUR/CHF 1,1279 1,1311

EUR/GBP 0,8871 0,8841

USD/JPY 113,79 113,58

USD/CHF 0,9987 0,9983

GBP/USD 1,2731 1,2827

afp/rp