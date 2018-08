Le dollar monte un peu face à l'euro, recule face au yuan

New York (awp/afp) - Le dollar montait légèrement face à l'euro vendredi après un rapport mensuel mitigé sur l'emploi américain mais perdait un peu de terrain face au yuan alors que la Banque centrale chinoise essaie d'enrayer la chute de sa devise.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1578 dollar, contre 1,1585 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

La devise européenne baissait face au yen à 128,79 yens, contre 129,36 yens la veille au soir.

Le dollar baissait aussi face au yen à 111,25 yens, contre 111,66 yens jeudi soir.

L'euro est descendu vendredi jusqu'à 1,1560 dollar, son plus bas niveau depuis fin juin, la monnaie unique "restant sans défense face à l'avancée du dollar faute d'indicateur économique majeur depuis mardi", ont souligné les analystes de Western Union.

Les marchés digéraient surtout vendredi le très attendu rapport mensuel sur l'emploi américain qui a fait état d'une baisse du chômage, même si les créations d'emplois ont été moins nombreuses que prévu.

Selon celui-ci, le taux de chômage a légèrement baissé à 3,9% en juillet, tandis que la hausse des salaires est toujours ténue.

Alors que les analystes s'attendaient à 190.000 créations d'emplois pour le mois dernier, celles-ci se sont établies à 157.000, un niveau "décevant" selon James Knightley, pour ING.

Mais selon lui, les récents indicateurs économiques illustrent la bonne santé de l'économie américaine, "ce qui augure des créations d'emplois continues".

Au deuxième trimestre, la croissance américaine a atteint un sommet depuis quatre ans à 4,1% en rythme annuel, stimulée par les réductions d'impôts de l'administration Trump.

Le salaire horaire moyen, particulièrement surveillé alors que la Fed veut juguler toute accélération de l'inflation, a, lui, progressé de 0,26%, en ligne avec les attentes.

Quant au déficit commercial du pays, il a fait en juin un bond inédit depuis 19 mois, sous l'effet d'une baisse des exportations de voitures et d'avions quand les importations ont continué de s'accroître.

La Chine s'est dite prête vendredi à adopter de nouveaux droits de douane punitifs sur des importations de biens américains représentant 60 milliards de dollars par an, en représailles au durcissement des menaces de Washington et au risque d'une escalade du conflit commercial entre les deux superpuissances.

Pour enrayer la chute du yuan, qui pâtit depuis plusieurs semaines des tensions commerciales croissantes, la Banque centrale chinoise (PBOC) a dévoilé vendredi des mesures réglementaires renforçant le niveau des fonds à mettre de côté pour investir à la baisse sur la devise.

Cette décision "suggère que [les décideurs chinois] ne veulent pas voir le dollar échangé au-dessus des 7,00 yuans de sitôt", a réagi Viraj Patel, analyste pour ING.

La monnaie chinoise est tombée vers 08H00 GMT à son plus bas niveau depuis mai 2017, à 6,8972 yuans pour un dollar, avant de se reprendre. Elle a terminé à 6,8270 yuans pour un dollar contre 6,8428 yuans pour un dollar la veille à 15H30 GMT.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or valait 1.214,09 dollars, après avoir touché un plus bas depuis presque un an et demi vers 08H00 GMT à 1.204,55 dollars. Elle valait 1.207,83 dollars jeudi à 21H00 GMT.

Le bitcoin s'échangeait à 7.389,00 dollars, contre 7.546,52 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1578 1,1585

EUR/JPY 128,79 129,36

EUR/CHF 1,1508 1,1532

EUR/GBP 0,8901 0,8900

USD/JPY 111,25 111,66

USD/CHF 0,9940 0,9952

GBP/USD 1,3007 1,3017

afp/rp