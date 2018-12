Le dollar, prenant une pause, se replie face à plusieurs devises

New York (awp/afp) - Le dollar se repliait lundi face à l'euro et à un panier de devises concurrentes après avoir connu vendredi un plus haut depuis un an et demi, et à deux jours d'une décision de la banque centrale américaine sur ses taux d'intérêt.

Vers 21H00 GMT (22H00 à Paris) l'euro valait 1,1347 dollar, contre 1,1306 vendredi à 22H00 GMT.

"Le dollar prend une pause", a observé Joe Manimbo, de Western Union, rappelant que la devise avait atteint vendredi son plus haut niveau depuis un an et demi face à un panier composé de six devises, dont l'euro, le yen et la livre, en raison d'incertitudes affectant l'Europe sur de nombreux plans.

Dans ce contexte, "la devise américaine semble se satisfaire de rester à l'arrêt alors que les courtiers attendent la réunion de la banque centrale américaine" (Fed) qui se tient mardi et mercredi, a indiqué Boris Schlossberg, de BK Asset Management.

La Fed s'apprête à relever une dernière fois les taux d'intérêt cette année. Mais la grande question est de savoir ce qu'elle fera l'année prochaine, au vu des nuages qui pointent à l'horizon.

Craignant les conséquences des hausses de taux pour l'économie américaine, le président, Donald Trump, s'est insurgé lundi contre cette perspective, affirmant sur Twitter qu'"avec un dollar très fort et virtuellement aucune inflation, le monde qui explose autour de nous, Paris qui brûle et la Chine sur la pente descendante", il est "incroyable" que la Fed monte ses taux.

Les hausses de taux de la Fed ont généralement pour conséquence de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, et donc de renchérir le prix des biens vendus par les Etats-Unis à l'étranger, à l'encontre de la politique expansionniste du président américain.

"Ces derniers mois, la série de données économiques américaines décevantes, le conflit commercial continu avec la Chine, le mouvement de ventes sur les marchés actions et les craintes d'un possible ralentissement économique mondial, ont jeté de sérieux doutes sur la possibilité pour la Fed de maintenir son agenda de hausses de taux", a complété Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Dans ce contexte, "le plus important sera de voir comment le +dot plots+ (un nuage de points illustrant les futures attentes de chacun des membres du comité sur l'évolution des taux) change pour 2019 et au-delà", a-t-il poursuivi.

Concernant l'euro, les investisseurs digéraient la révision à la baisse de l'inflation pour novembre, qui s'est établie à 1,9% sur un an, contre +2% précédemment, ainsi que des informations sur un rapprochement progressif des vues de Bruxelles et Rome concernant le budget italien.

Le gouvernement populiste italien a revu son budget à la baisse pour un montant de l'ordre de 4 milliards d'euros afin de répondre aux exigences des autorités européennes, a indiqué lundi un ministre.

Vers 21H00 GMT, le dollar baissait face à la monnaie japonaise, à 112,69 yens pour un dollar contre 113,39 yens vendredi soir.

L'euro baissait légèrement face à la devise nippone, à 127,87 yens pour un euro contre 128,19 yens vendredi.

Le franc suisse progressait face à l'euro à 1,1262 franc pour un euro, contre 1,1281 vendredi, tout comme face au dollar, à 0,9925 franc suisse pour un billet vert au lieu de 0,9980 vendredi.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8973 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,9076 vendredi.

L'once d'or valait 1.246,20 dollars contre 1.238,45 dollars vendredi à 22H00 GMT.

Enfin le bitcoin s'échangeait à 3.550,94 dollars contre 3.156,89 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

21H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1347 1,1306

EUR/JPY 127,87 128,19

EUR/CHF 1,1262 1,1281

EUR/GBP 0,8994 0,8983

USD/JPY 112,69 113,39

USD/CHF 0,9925 0,9980

GBP/USD 1,2617 1,2583

afp/rp