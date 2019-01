Le dollar recule face à l'euro après des propos de Jerome Powell

NEW YORK (awp/afp) - Le dollar reculait un peu face à l'euro vendredi après des propos jugés conciliants du patron de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell sur les taux d'intérêt, affaiblissant une devise américaine initialement dynamisée par un rapport solide sur l'emploi américain.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,1399 dollar contre 1,1394 dollar jeudi.

"Le dollar, qui montait après les statistiques américaines sur l'emploi, a perdu l'ensemble de ses gains au moment des commentaires de Jerome Powell", a observé David Gilmore de Foreign Exchange Analytics.

Lors d'une conférence à Atlanta (Géorgie), le président de la Fed a affirmé que face à l'inflation modeste et aux "inquiétudes" des marchés vis-à-vis d'un ralentissement économique, la Fed serait "patiente en évaluant comment l'économie évolue" avant d'envisager de monter ses taux.

"La politique monétaire n'est pas sur une trajectoire pré-établie", a-t-il ajouté.

Les hausses de taux d'intérêt renforcent le dollar en le rendant plus rémunérateur et donc plus attractif. Une pause dans les hausses de taux suggère donc que le billet vert le sera moins.

Avant cette prise de parole qui a fait bondir la Bourse de New York, le rapport mensuel américain sur l'emploi en décembre avait fait état d'une forte hausse du nombre de créations d'emplois et du salaire horaire moyen, facteurs de soutien au dollar.

L'euro avait été de son côté légèrement pénalisé plus tôt dans la journée par la publication de l'inflation en zone euro, qui a ralenti à 1,6% sur un an en décembre, contre 1,9% en novembre.

Le yen, de son côté, refluait après deux jours de nette hausse et une brève envolée provoquée par un avertissement d'Apple sur ses résultats.

"L'aversion au risque est en train de laisser la place à l'optimisme", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities, citant la confirmation par le ministère chinois du Commerce que des négociateurs des Etats-Unis se rendraient en Chine lundi et mardi pour le premier tête-à-tête entre les deux puissances depuis que les chefs d'Etat des deux pays se sont rencontrés début décembre pour tenter d'apaiser leur différend commercial.

Vers 20H00 GMT vendredi, le dollar s'échangeait à 108,51 yens, contre 107,68 jeudi vers 22H00 GMT, et l'euro valait pour sa part 123,69 yens, contre 122,67 la veille au soir.

La livre sterling s'appréciait face à l'euro (à 89,50 pence pour un euro contre 90,21 pence jeudi) et baissait face au dollar (1,2736 dollar pour une livre contre 1,2628 la veille au soir).

Le franc suisse se stabilisait face à la monnaie unique (1,1245 franc pour un euro vendredi contre 1,1243 jeudi soir) ainsi que face au dollar (0,9865 franc pour un dollar contre 0,9868).

La monnaie chinoise s'est, elle, renforcée, à 6,8692 yuans pour un dollar à la clôture à 15H30 GMT contre 6,8721 yuans la veille.

L'once d'or s'échangeait à 1.284,33 dollars. Jeudi à 22H00 GMT, elle valait 1.294,30 dollars.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.762,73 dollars contre 3.794,92 jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1399 1,1394

EUR/JPY 123,69 122,67

EUR/CHF 1,1245 1,1243

EUR/GBP 0,8950 0,9021

USD/JPY 108,51 107,68

USD/CHF 0,9865 0,9868

GBP/USD 1,2736 1,2628

bur-alb/jum/bh