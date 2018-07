Le dollar recule face à l'euro après la croissance américaine

New York (awp/afp) - Le dollar baissait face à l'euro vendredi malgré une progression vigoureuse de la croissance américaine au deuxième trimestre, les investisseurs ayant déjà anticipé ces chiffres avant de prendre leurs bénéfices à l'approche du week-end.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait 1,1656 dollar, contre 1,1643 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

La devise européenne reculait face à la monnaie nipponne à 129,39 yens contre 129,51 yens jeudi soir.

Le dollar baissait face au yen à 111,00 yens contre 111,23 yens jeudi soir.

La croissance des Etats-Unis a fait un bond au deuxième trimestre selon une première estimation publiée vendredi, atteignant 4,1%, soit la cadence la plus forte depuis le dernier trimestre 2014.

"C'est un cas classique de l'adage +on achète la rumeur, on vend la nouvelle+", a réagi Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

"Les courtiers en profitent pour prendre leurs profits avant le week-end", a ajouté Omer Esiner de Commonwealth FX.

Le président américain Donald Trump a salué vendredi un "miracle économique" et prédit que la croissance des Etats-Unis serait "encore plus élevée" à l'avenir.

Cette croissance solide encourage, de l'avis de plusieurs analystes, la banque centrale américaine (Fed) à poursuivre ses hausses de taux d'intérêt, ce qui devrait soutenir le billet vert.

Les hausses de taux d'intérêt rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

La Fed a déjà procédé à deux relèvements de taux cette année, en mars et en juin. Deux autres sont prévues d'ici fin 2018.

"De toutes les grandes banques centrales, la Fed est de loin la plus agressive. La tendance plutôt haussière du dollar devrait donc rester intacte pour le moment", a affirmé M. Esiner.

L'euro est resté plus tranquille en l'absence d'indicateur majeur et au lendemain d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) ayant abouti à un statu quo attendu sur les taux ainsi que sur les prévisions de début de resserrement monétaire à l'été 2019.

Quant au yen, il restait tiré par les spéculations autour d'une normalisation monétaire lors de la prochaine réunion de la Banque du Japon (BoJ), en début de semaine prochaine.

Cette réunion "pourrait être plus intéressante et créer plus de mouvements sur les marchés que celle de la BCE hier (jeudi)", a jugé Lee Hardman, pour MUFG.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or valait 1.223,27 dollars, contre 1.222,64 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8133 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,7928 yuans pour un dollar jeudi. Vers 10H00 GMT, elle est tombé à 6,8424 yuans, son plus bas niveau depuis plus d'un an.

Le bitcoin s'échangeait pour 8.268,81 dollars, contre 8.138,47 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1656 1,1643

EUR/JPY 129,39 129,51

EUR/CHF 1,1589 1,1574

EUR/GBP 0,8891 0,8817

USD/JPY 111,00 111,23

USD/CHF 0,9942 0,9942

GBP/USD 1,3112 1,3109

afp/rp