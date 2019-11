Le dollar recule face à l'euro malgré l'emploi américain

NEW YORK (awp/afp) - Le dollar n'a pas réussi à conserver longtemps vendredi face à l'euro ses gains engrangés après des données sur l'emploi américain meilleures que prévu, fragilisé par un autre indicateur moins reluisant sur l'activité manufacturière.

Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro gagnait 0,12% face au billet vert, à 1,1165 dollar.

Le dollar s'était pourtant redressé après la diffusion de chiffres solides sur le marché du travail aux Etats-Unis: l'économie a créé 128.000 emplois en octobre, soit un peu plus que prévu, et les chiffres d'août et de septembre ont été nettement révisés à la hausse.

Mais le rebond de la devise américaine "a rapidement pris fin quand les investisseurs ont vu que l'activité manufacturière dans le pays se contractait pour le troisième mois de suite" selon l'indice ISM, a remarqué Kathy Lien de BK Asset Management, en mettant aussi en avant la faiblesse de la production et des importations.

"Non seulement ces chiffres valident la décision de la banque centrale (dévoilée mercredi) d'abaisser ses taux mais ils confortent l'idée qu'on ne verra pas de sitôt une nouvelle hausse", a ajouté la spécialiste.

Une baisse des taux a pour effet de rendre le dollar moins rémunérateur et tend à le rendre moins attractif pour les cambistes.

Les investisseurs restaient par ailleurs attentifs aux développements dans les négociations commerciales entre Pékin et Washington. Le vice-Premier ministre Liu He s'est entretenu avec son homologue américain Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin lors d'un appel qualifié de "constructif" par les deux parties.

Les avancées sur le front commercial alimentent en général l'appétit des investisseurs pour le risque, qui tendent alors à se détourner des valeurs sûres comme le dollar.

De façon générale, "octobre a été un mois difficile pour le dollar américain", a souligné Mme Lien. "Les vulnérabilités de l'économie américaine sont devenues plus apparentes, poussant la Réserve fédérale à prendre de nouvelles mesures pour éviter un ralentissement encore plus marqué de la croissance", a-t-elle rappelé.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1165 1,1152

EUR/JPY 120,84 120,48

EUR/CHF 1,1004 1,1001

EUR/GBP 0,8630 0,8617

USD/JPY 108,22 108,03

USD/CHF 0,9856 0,9864

GBP/USD 1,2938 1,2942

jum/dho/evs