Le dollar reprend des forces avec la hausse de taux de la Fed

New York (awp/afp) - Le dollar tempérait ses pertes face à l'euro mercredi après l'annonce d'une hausse de taux de la banque centrale américaine (Fed), la monnaie unique se maintenant toutefois en hausse après un accord entre l'Italie et la Commission européenne.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro s'échangeait à 1,1376 dollar contre 1,1434 dollar juste avant la décision sur les taux à 19H00 GMT. Mercredi, l'euro avait terminé à 1,1361 dollar.

La Fed a relevé mercredi, pour la quatrième fois cette année, son taux d'intérêt, désormais dans une fourchette entre 2,25% et 2,50%, mais l'institution a suggéré qu'elle allait ralentir les hausses l'an prochain de trois à deux.

Les hausses de taux d'intérêt rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif aux yeux des investisseurs. La quatrième hausse de taux de l'année a en conséquence offert de l'élan à la devise américaine.

Toutefois, "le ton adopté par la Fed est plus neutre que conciliant, ce qui suggère un ralentissement de la tendance haussière du dollar" à plus long terme, a observé Joe Manimbo de Western Union.

Dans son communiqué, elle a notamment un peu changé de vocabulaire pour dire que seulement "quelques" hausses graduelles à l'avenir seront opportunes pour soutenir une expansion durable.

Outre la baisse de ses anticipations de hausses de taux l'an prochain, la Fed a également revu à la baisse ses prévisions d'inflation et de croissance pour 2018 et 2019.

L'euro se maintenait toutefois en hausse par rapport au dollar sur l'ensemble de la séance, à la faveur de la conclusion d'un accord entre la Commission européenne et le gouvernement italien.

Cet accord prévoit 10,25 milliards d'euros d'économies budgétaires, en partie grâce au "report de l'entrée en vigueur des deux principales mesures" du gouvernement italien: la réforme des retraites et le revenu de citoyenneté, un revenu minimum en faveur des plus défavorisés, a expliqué le vice-président de l'exécutif européen, Valdis Dombrovskis.

Ce compromis "diminue clairement le risque qu'une procédure de déficit excessif soit enclenchée", avaient commenté Derek Halpenny et Fritz Louw, analystes pour MUFG, avant que l'accord ne soit officiellement confirmé par la Commission.

Vers 20H00 GMT mercredi, la livre sterling baissait face à l'euro (90,12 pence pour un euro contre 89,89 mardi soir) et reculait face au billet vert (1,2623 dollar pour une livre contre 1,2639 mardi soir).

Le dollar se stabilisait face à la monnaie japonaise, à 112,49 yens pour un dollar contre 112,52 yens dans la soirée de mardi.

L'euro s'appréciait face à la devise nippone, à 127,96 yens pour un euro contre 127,84 yens.

Le franc suisse baissait face à l'euro (1,1312 franc pour un euro contre 1,1277 franc la veille) et reculait par rapport à la devise américaine (0,9944 franc suisse pour un dollar au lieu de 0,9923 mardi).

La monnaie chinoise a terminé à 6,8911 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,8953 la veille.

L'once d'or valait 1.244,69 dollars, contre 1.249,42 dollars mardi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.792,03 dollars contre 3.535,18 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1376 1,1361

EUR/JPY 127,96 127,84

EUR/CHF 1,1312 1,1277

EUR/GBP 0,9012 0,8989

USD/JPY 112,49 112,52

USD/CHF 0,9944 0,9923

GBP/USD 1,2623 1,2639

afp/rp