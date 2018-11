Le dollar se renforce face à l'incertitude entourant la rencontre Trump-Xi

New York (awp/afp) - Le dollar montait vendredi face aux principales devises avant une rencontre très attendue, mais à l'issue incertaine, entre Donald Trump et Xi Jinping samedi en marge du sommet du G20, tandis que l'euro était lesté par des indicateurs en demi-teinte.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,1314 dollar contre 1,1393 dollar jeudi à 22H00 GMT.

Le billet vert progressait aussi face au yen à 113,61 yens, contre 113,48 yens jeudi à 22H00 GMT.

L'euro baissait face à la devise nippone, à 128,54 yens pour un euro contre 129,29 yens jeudi soir.

Le dollar, traditionnellement considéré comme une valeur refuge, semblait bénéficier de "l'incertitude absolue" de ce qui ressortira du sommet du G20, qui se tient vendredi et samedi à Buenos Aires en Argentine, a souligné Stephen Innes, analyste pour Oanda.

Principale rencontre attendue, celle entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, en marge du sommet.

Ils vont tenter de mettre un terme à l'escalade de représailles douanières entre les deux pays, qui menace la croissance mondiale.

Le président américain, qui souffle depuis plusieurs jours le chaud et le froid sur le sujet, a estimé vendredi qu'il existait "des signes positifs".

"Il est impossible de prédire si ces discussions aboutiront à une réelle avancée, mais si c'est le cas, les actifs jugés plus risqués comme les actions et les valeurs des pays émergents se redresseront probablement", a avancé Joe Manimbo de Western Union.

Pour les analystes de Saxo Banque toutefois, "le risque politique, lié à l'accroissement du protectionnisme, va continuer de perturber la bonne marche des marchés, peu importe les avancées éventuelles entre la Chine et les Etats-Unis au cours du week-end".

Le projet de Donald Trump, révélé cette semaine, d'imposer de nouvelles taxes sur les voitures importées, pèse notamment sur l'euro selon eux.

La progression du dollar vendredi permet en tout cas de rattraper une partie du repli observé mercredi après des propos du président de la Banque centrale américaine interprétés par les investisseurs comme le signe d'un éventuel ralentissement des hausses de taux d'intérêt.

Si la majeure partie des analystes s'attendent toujours à une hausse des taux en décembre, l'incertitude a grandi sur le nombre de hausses en 2019.

Un relèvement des taux d'intérêt rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes. Un ralentissement du rythme de hausses a donc tendance à peser sur les cours de la monnaie concernée.

L'euro de son côté a aussi été affectée par des statistiques mitigées.

L'inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac) notamment a ralenti en novembre, pour atteindre 1,0%, contre 1,1% en octobre.

Le chômage est quant à lui resté stable en octobre pour le quatrième mois consécutif à 8,1%, alors que les marchés tablaient sur 8%.

L'Italie a pour sa part vu son Produit intérieur brut reculer au troisième trimestre, une première depuis 2014.

De quoi "repousser encore un peu l'éventualité d'une hausse des taux de la part de la Banque centrale européenne", selon Joe Manimbo.

Vers 20H00 GMT vendredi, le franc suisse progressait face à l'euro, à 1,1309 franc suisse pour un euro vendredi, contre 1,1346 jeudi, et baissait par rapport au billet vert, à 0,9996 franc suisse pour un dollar contre 0,9961 jeudi.

Le dollar a terminé à 6,9605 yuans pour un dollar, contre 6,9425 vers 15H30 GMT jeudi.

L'once d'or valait 1.221,06 dollars, contre 1.224,19 dollars jeudi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.983,63 dollars, contre 4.183,58 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

----------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1314 1,1393

EUR/JPY 128,54 129,29

EUR/CHF 1,1309 1,1346

EUR/GBP 0,8877 0,8910

USD/JPY 113,61 113,48

USD/CHF 0,9996 0,9961

GBP/USD 1,2745 1,2791

afp/rp