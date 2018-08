Le dollar soutenu par les craintes liées au commerce et aux devises émergentes

New York (awp/afp) - Le dollar profitait vendredi, notamment face à l'euro, de son statut de valeur refuge dans un marché s'inquiétant d'un regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires et des difficultés de quelques devises émergentes.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1606 dollar, contre 1,1671 dollar jeudi à 21H00 GMT.

La devise européenne baissait face au yen à 128,79 yens contre 129,51 yens jeudi soir.

Le dollar se stabilisait face au yen à 110,97 yens contre 110,98 yens jeudi soir.

Que le billet vert s'affiche en hausse face à quasiment toutes les devises sauf le yen, également considéré comme un actif sûr par les marchés financiers, est le signe que "le dollar est porté par la volonté des investisseurs de réduire leurs positions risquées", a souligné Kathy Lien de BK Asset Management.

L'espoir de voir les tensions commerciales s'apaiser, qui avaient relancé l'appétit des cambistes pour le risque en début de semaine, s'amenuisait vendredi.

Les ultimes négociations pour moderniser le traité de libre-échange nord-américain (Aléna) semblaient à la peine à quelques heures de la date butoir donnée par Donald Trump à Ottawa pour se joindre au pacte conclu par Washington et Mexico.

Les discussions s'annonçaient également compliquées entre les Etats-Unis et la Chine: selon l'agence Bloomberg, Donald Trump souhaiterait mettre en oeuvre une nouvelle salve de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés dès la semaine prochaine.

Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs jugé lors d'un entretien avec l'agence que l'offre de l'Union européenne d'abandonner les tarifs douaniers sur les importations automobiles américaines n'était pas suffisante.

L'euro, de son côté, poursuivait sa baisse alors que le chômage s'est maintenu en juillet dans la zone euro à son plus bas niveau depuis 2008 (8,2%) et que l'inflation y a ralenti à 2% en août.

La monnaie unique pourrait reculer encore plus selon Mme Lien si l'agence Fitch, qui doit donner en fin de journée son appréciation sur la dette italienne, décide d'en abaisser la note.

Les cambistes sont par ailleurs très attentifs à la situation des pays émergents qui, selon les analystes de Barclays, "restent sous pression malgré le message modéré de la Fed (la banque centrale américaine) à Jackson Hole (la semaine dernière), les efforts de la Chine pour stabiliser le yuan et l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Mexique".

"Les défis auxquels font face un certain nombre de pays émergents combinés aux craintes des conséquences de la politique américaine sur le commerce mondial et sur le dollar, dominent l'état d'esprit du marché", estiment-ils.

Si la devise turque reprenait un peu de couleurs vendredi, et montait d'environ 1% vers 19H00 GMT face au dollar, elle a perdu environ 10% depuis le début de la semaine. Il y a trois semaines, son plongeon avait entraîné l'euro du fait de craintes concernant l'exposition des banques européennes.

Le peso argentin a profité aussi d'un rebond vendredi, montant de 5% à la clôture face au dollar. Mais confronté à une crise de confiance, la devise a lourdement chuté et perdu près de 20% de sa valeur face au dollar au cours des deux séances précédents.

D'autres devises émergentes souffraient en cette fin de semaine: la roupie indienne évoluait autour de 71 roupies pour un dollar, à son plus bas historique. La roupie indonésienne évoluait, elle, à ses cours les plus bas depuis la crise asiatique de 1998, autour de 14.710 pour un dollar.

"La contagion s'étend", a jugé Miles Eakers, analyste pour Centtrip, qui "crain(t) que ce ne soit que le début d'une crise de liquidité des marchés émergents".

Vers 19H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.201,87 dollars contre 1.199,96 dollars jeudi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8315 yuans pour un dollar contre 6,8445 yuans jeudi.

Le bitcoin valait 7.056,03 dollars contre 6.916,68, dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1606 1,1671

EUR/JPY 128,79 129,51

EUR/CHF 1,1246 1,1310

EUR/GBP 0,8951 0,8972

USD/JPY 110,97 110,98

USD/CHF 0,9690 0,9691

GBP/USD 1,2965 1,3009

afp/rp