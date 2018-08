Le dollar soutenu par les interrogations sur le commerce

New York (awp/afp) - Le dollar regagnait du terrain jeudi face à l'euro, profitant de son statut de valeur refuge dans un marché surveillant les négociations entre Washington et Ottawa d'une part et Pékin d'autre part, et la déroute de quelques devises émergentes.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1661 dollar, contre 1,1707 dollar mercredi à 21H00 GMT.

La devise européenne reculait aussi face au yen à 129,49 yens contre 130,75 yens mercredi soir.

Le dollar baissait également face au yen à 111,05 yens, contre 111,68 mercredi soir.

"L'état d'esprit sur les marchés est plus à une prise de distance vis-à-vis des valeurs jugées risquées et à un attrait pour les valeurs jugées sures" comme le billet vert, a souligné Joe Manimbo de Western Union.

Les investisseurs sont à ses yeux "prudemment optimistes" sur la conclusion imminente d'un accord sur un nouveau traité de libre-échange nord-américain alors que se poursuivent à Washington des négociations intenses entre représentants américains et canadiens.

Mais "un accord entre les Etats-Unis et la Chine, les deux premières puissances mondiales, semble difficile à trouver", a-t-il ajouté.

Selon l'agence Bloomberg, Donald Trump souhaiterait même mettre en oeuvre une nouvelle salve de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis "dès que se terminera la semaine prochaine la période de consultations publiques" sur ce sujet.

Le dollar profite dans le même temps "du regain des inquiétudes sur les marchés émergents, en particulier ceux qui partagent des éléments peu enviables: une forte inflation, un rapport élevé entre la dette extérieure et le PIB, un déficit des comptes courants et/ou une instabilité politique", a souligné Christopher Vecchio, de Daily FX. Sont notamment concernés selon lui le Brésil, la Russie, l'Argentine, la Turquie et l'Afrique du Sud.

Le peso argentin a ainsi enregistré la plus forte chute en une seule journée depuis le début du mandat du président de centre-droit Mauricio Macri, en cédant ce jeudi 13,52% face au dollar.

La devise turque est repartie à la baisse, perdant jeudi vers 19H00 GMT près de 3% face au dollar. Il y a trois semaines, son plongeon avait entraîné l'euro du fait de craintes concernant l'exposition des banques européennes.

L'économie américaine de son côté reste solide.

L'inflation, indicateur particulièrement regardé par la Réserve fédérale américaine, a atteint 2,3% en juillet sur un an, son plus haut niveau depuis six ans.

Les dépenses des ménages ont, elles, avancé de 0,4% en juillet tandis que leurs revenus progressaient de 0,3%.

Du côté de l'euro, la confiance économique dans la zone de la monnaie unique a légèrement reculé en août. La hausse des prix à la consommation en Allemagne, la première économie de la zone, s'est maintenue en août à 2,0% sur un an, après deux mois consécutifs de ralentissement.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.200,00 dollars contre 1.206,65 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8445 yuans pour un dollar contre 6,8213 yuans mercredi.

Le bitcoin valait 6.823,73 dollars contre 7.042,05 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1661 1,1707

EUR/JPY 129,49 130,75

EUR/CHF 1,1306 1,1362

EUR/GBP 0,8966 0,8987

USD/JPY 111,05 111,68

USD/CHF 0,9795 0,9705

GBP/USD 1,3007 1,3026

afp/rp