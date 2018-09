Le dollar, suspendu à une annonce sur les taxes, recule face à l'euro

New York (awp/afp) - Le dollar reculait face à l'euro lundi alors que les tensions commerciales entre Pékin et Washington continuaient à concentrer l'attention des investisseurs et qu'une nouvelle annonce américaine sur ce front était attendue pour bientôt.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne valait 1,1686 dollar contre 1,1625 vendredi vers 21H00 GMT.

L'euro était aussi en hausse face à la devise japonaise, à 130,73 yens contre 130,29 vendredi soir.

Face au yen, le dollar était de son côté en légère baisse, à 111,87 yens contre 112,06 yens vendredi soir.

Face à l'euro, le dollar effaçait ses gains de vendredi dans un marché hésitant alors que "le conflit entre les Etats-Unis et la Chine continue d'être le principal vecteur de l'humeur du marché", a estimé Craig Erlam, analyste pour Oanda.

Donald Trump a eu recours à la menace et au néologisme lundi, affirmant que les pays refusant de pratiquer un commerce équitable avec les Etats-Unis seront "Tariffés!", à un moment où de nouvelles mesures contre la Chine semblent imminentes.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a anticipé lundi des annonces "bientôt" en ce sens, les nouvelles taxes pouvant, selon la presse américaine, représenter 10% sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires.

"Les tensions commerciales ont souvent été un facteur de soutien au dollar, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui", ont remarqué les analystes de Wells Fargo, la devise américaine étant généralement considérée dans ces moments comme une valeur refuge.

D'après Boris Schlossberg, de BK Asset Management, "les dernières informations de presse suggèrent que les Etats-Unis envisagent des taxes de 10% plutôt que 25% (un chiffre évoqué en août NDLR), ce qui a été pris comme un signe d'apaisement et a aidé l'euro".

Concernant la monnaie unique, l'inflation dans la zone euro en août a ralenti à 2% sur un an, contre 2,1% en juillet, un chiffre conforme aux attentes des analystes.

La livre britannique, de son côté, grimpait face à l'euro et face au dollar alors que la Première ministre Theresa May a prévenu que son plan sur la sortie de l'Union européenne était la seule alternative à un Brexit sans accord.

"La date butoir approche rapidement et un ton plus conciliant semble se faire entendre de la part des responsables de l'UE qui voient clairement le risque d'un Brexit sans accord comme très réel et dommageable", a indiqué M. Erlam.

Vers 19H00 GMT, la livre valait 1,3160 dollar contre 1,3068 dollars vendredi soir.

L'once d'or valait 1.201,13 dollars, contre 1.193,50 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8570 yuans pour un dollar, contre 6,8675 yuans pour un dollar à la clôture vendredi.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.291,70 dollars, contre 6.535,01 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

-----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1686 1,1625

EUR/JPY 130,73 130,29

EUR/CHF 1,1246 1,1254

EUR/GBP 0,8880 0,8894

USD/JPY 111,87 112,06

USD/CHF 0,9623 0,9684

GBP/USD 1,3160 1,3068

